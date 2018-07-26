Жители карельского поселка сами отремонтировали дорогу

Жители карельского поселка Шелтозеро самостоятельно отремонтировали 230 метров разбитой дороги, сообщает пресс-служба регионального МВД

Дорога была заасфальтирована 30 лет назад. Осенью и зимой из-за проблем с дренажной системой скапливалось много воды. В 2017 году администрация поселения занималась осушением дренажных канав, но на полноценный ремонт местного бюджета не хватило.

В итоге инициативу проявили сами жители — нашли деньги на ремонт участка от дома 20 Лисицыной улице до дома 8 по Совхозной. Больше 100 тысяч рублей собрали вскладчину, еще 40 тысяч вложили бизнесмены. Это позволило включить проект в программу поддержки местных инициатив. Бюджет Карелии выделил субсидию в 680 тысяч рублей, а поселение — 200 тысяч рублей.

Стоит отметить, что ремонт — не просто прихоть местных жителей. Дело в том, что именно по этой дороге жители поселка и соседних Рыборецкого и Шокшинского сельских поселений добираются до амбулатории и филиала Центральной районной больницы.