В Шелтозеро почти за миллион отремонтировали проезд к амбулатории

Ремонт выполнили в рамках программы поддержки местных инициатив.

В Шелтозеро открыли отремонтированный участок дороги от д. № 20 по ул. Лисицыной до д. № 8 по ул. Совхозная. Ремонт был осуществлен в рамках программы поддержки местных инициатив, сообщает пресс-служба правительства Карелии

Уточняется, что участок дороги является основным проездом к амбулатории и филиалу Центральной районной больницы, социальному отделению. Кроме жителей поселения за медицинской помощью в больницу села обращаются жители соседнего Рыборецкого и Шокшинского вепсских сельских поселений.

Отмечается, что отремонтированный участок был первоначально заасфальтирован более 30 лет назад. В связи с проблемами на дренажной системе дорога подтоплялась, во время весенних паводков и осенних дождей на прилегающих территориях скапливалась вода.

Администрация поселения в 2017 году частично выполнила работы по осушению дренажных канав. Однако отремонтировать дорогу «только за счет бюджета поселения в полном объеме был невозможен», сообщили в правительстве.

Общая стоимость проекта по ремонту в рамках программы поддержки местных инициатив составила 995 тысяч руб. Субсидия из республиканского бюджета составила 680 тысяч, вклад бюджета поселения — 200 тысяч, граждане собрали 75 тысяч, юридические лица — 40 тысяч.