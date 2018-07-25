Ещё
В Шелтозеро почти за миллион отремонтировали проезд к амбулатории
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Шелтозеро почти за миллион отремонтировали проезд к амбулатории 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Ремонт выполнили в рамках программы поддержки местных инициатив.
В Шелтозеро открыли отремонтированный участок дороги от д. № 20 по ул. Лисицыной до д. № 8 по ул. Совхозная. Ремонт был осуществлен в рамках программы поддержки местных инициатив, сообщает пресс-служба правительства Карелии.
Уточняется, что участок дороги является основным проездом к амбулатории и филиалу Центральной районной больницы, социальному отделению. Кроме жителей поселения за медицинской помощью в больницу села обращаются жители соседнего Рыборецкого и Шокшинского вепсских сельских поселений.
Отмечается, что отремонтированный участок был первоначально заасфальтирован более 30 лет назад. В связи с проблемами на дренажной системе дорога подтоплялась, во время весенних паводков и осенних дождей на прилегающих территориях скапливалась вода.
Администрация поселения в 2017 году частично выполнила работы по осушению дренажных канав. Однако отремонтировать дорогу «только за счет бюджета поселения в полном объеме был невозможен», сообщили в правительстве.
Общая стоимость проекта по ремонту в рамках программы поддержки местных инициатив составила 995 тысяч руб. Субсидия из республиканского бюджета составила 680 тысяч, вклад бюджета поселения — 200 тысяч, граждане собрали 75 тысяч, юридические лица — 40 тысяч.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Названа дата рассмотрения вопроса о референдуме по пенсионному возрасту «Не топите человека!»: ярославские мучители в суде прятали лица Заключенные сообщили о пытках в крымской колонии: «Раздели, били, травили»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след210
Крымский мост начал отделяться от Крыма592
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске57
Россия пригрозила Грузии силой250
Заявление Лолиты грозит международным скандалом296
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
03:10
Выбор языка: школьникам разрешили не говорить по-татарски
Политика Статьи
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение