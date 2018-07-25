Вице-губернатор Пивоваров оказался влиятельнее губернатора Радаева 

Политконсультант Леонид Давыдов подвел итоги «Индекса власти» за июль этого года в своем Telegram-канале «Давыдов. Индекс».
«Как и в предыдущих выпусках индекса, которые мы публиковали в марте, апреле, мае и июне, слагаемыми оценки, полученной каждым из участников, являются профессиональная репутация персоны, ее аппаратно-лоббистский потенциал, значимость курируемой сферы, возраст, наличие крупных успехов и/или неудач», — отмечает автор канала.
Согласно опубликованным данным, в рейтинге глав регионов губернатор Саратовской области Валерий Радаев занял 64-69-е место, разделив его с главами Брянской, Магаданской и Тамбовской областей, а также Алтая и Хакассии.
Вице-губернатор Игорь Пивоваров в разделе «Кураторы внутренней политики в регионах» занял более высокое 51-66-е место.