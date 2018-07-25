Вице-губернатор Пивоваров оказался влиятельнее губернатора Радаева

Политконсультант Леонид Давыдов подвел итоги «Индекса власти» за июль этого года в своем Telegram-канале «Давыдов. Индекс».

«Как и в предыдущих выпусках индекса, которые мы публиковали в марте, апреле, мае и июне, слагаемыми оценки, полученной каждым из участников, являются профессиональная репутация персоны, ее аппаратно-лоббистский потенциал, значимость курируемой сферы, возраст, наличие крупных успехов и/или неудач», — отмечает автор канала.