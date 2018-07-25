Вокруг «Дома малютки» на Молитовке небрежно закрыли плитами ямы-ловушки и убрали битое стекло

Дело в том, что после сноса гаражей рядом с забором «Дома малютки» остались кучи строительного мусора, битого стекла и огромные ямы. Незаконно построенные гаражи были снесены после обращения общественников в прокуратуру . Но на их месте остались хлам и погреба, которые стали ловушками для людей.

Администрация Ленинского района ответила на запрос NN.ru лаконично:

— Сегодня в ночь все было убрано.

Мы проверили данное сообщение и убедились, что территория вокруг детского учреждения стала действительно стала намного безопаснее: ямы закрыты плитами, а стекло и прочий крупный мусор вывезены. Впрочем, нельзя сказать, что ямы закрыты герметично — попав ногой в щели между их краями и плитой вполне можно оказаться потом в гипсе.