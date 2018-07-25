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Вокруг «Дома малютки» на Молитовке небрежно закрыли плитами ямы-ловушки и убрали битое стекло
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Вокруг «Дома малютки» на Молитовке небрежно закрыли плитами ямы-ловушки и убрали битое стекло 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
Дело в том, что после сноса гаражей рядом с забором «Дома малютки» остались кучи строительного мусора, битого стекла и огромные ямы. Незаконно построенные гаражи были снесены после обращения общественников в прокуратуру. Но на их месте остались хлам и погреба, которые стали ловушками для людей.
Администрация Ленинского района ответила на запрос NN.ru лаконично:
— Сегодня в ночь все было убрано.
Мы проверили данное сообщение и убедились, что территория вокруг детского учреждения стала действительно стала намного безопаснее: ямы закрыты плитами, а стекло и прочий крупный мусор вывезены. Впрочем, нельзя сказать, что ямы закрыты герметично — попав ногой в щели между их краями и плитой вполне можно оказаться потом в гипсе.
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