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Специалисты РХБ защиты российской военной базы в Армении проведут разведку назначенного района в условиях высокогорья
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Специалисты РХБ защиты российской военной базы в Армении проведут разведку назначенного района в условиях высокогорья 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В зонах условного химического и радиационного заражения местности военнослужащие будут отбирать пробы грунта, растительности и воды для обнаружения источников радиоактивного излучения и выявления типов отравляющих веществ.
Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российской военной базы в Армении в рамках проведения планового тактического учения провели разведку в назначенном районе горной местности на предмет обнаружения отравляющих веществ.
Также специалистам предстоит выполнить нормативы по тактико-специальной, огневой подготовке и вождению в колоннах разведывательных химических машин шестого поколения РХМ-6 в высокогорных условиях.
В зонах условного химического и радиационного заражения местности военнослужащие будут отбирать пробы грунта, растительности и воды для обнаружения источников радиоактивного излучения и выявления типов отравляющих веществ.
На тактическое учение в составе военной базы ЮВО в Закавказье привлечено более 3 тыс. военнослужащих и задействовано 500 единиц военной техники.
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