Разведчики ЮВО отработали отвлекающие действия в тылу условного противника под Волгоградом

Вскрыв расположение огневых средств «противника», военнослужащие вывели из строя узел связи и совершили налет на командный пункт, что позволило стянуть на себя дежурные силы и обеспечить продвижение своих войск.

Разведчики соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области , в рамках проверки боевой готовности отработали отвлекающие действия в тылу условного противника.

Военнослужащие были подняты по тревоге и совершили марш на общевойсковой полигон Прудбой.

Вскрыв расположение огневых средств, собрав данные по характеру действий и намерениям «противника», разведчики завязали отвлекающий бой, вывели из строя узел связи условного противника, совершили налет на его командный пункт, что позволило стянуть на себя дежурные силы и обеспечить продвижение своих войск.

На завершающем этапе военнослужащие отработали транспортировку «раненых» и выход в район эвакуации.

К практическим действиям привлекались более 200 военнослужащих, было задействовано свыше 30 единиц военной техники.