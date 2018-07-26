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Разведчики ЮВО отработали отвлекающие действия в тылу условного противника под Волгоградом
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Разведчики ЮВО отработали отвлекающие действия в тылу условного противника под Волгоградом 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Вскрыв расположение огневых средств «противника», военнослужащие вывели из строя узел связи и совершили налет на командный пункт, что позволило стянуть на себя дежурные силы и обеспечить продвижение своих войск.
Разведчики соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, в рамках проверки боевой готовности отработали отвлекающие действия в тылу условного противника.
Военнослужащие были подняты по тревоге и совершили марш на общевойсковой полигон Прудбой.
Вскрыв расположение огневых средств, собрав данные по характеру действий и намерениям «противника», разведчики завязали отвлекающий бой, вывели из строя узел связи условного противника, совершили налет на его командный пункт, что позволило стянуть на себя дежурные силы и обеспечить продвижение своих войск.
На завершающем этапе военнослужащие отработали транспортировку «раненых» и выход в район эвакуации.
К практическим действиям привлекались более 200 военнослужащих, было задействовано свыше 30 единиц военной техники.
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