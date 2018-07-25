Хлои Кардашьян хочет каре. Голосуй: пойдет звезде или нет?

В апреле Хлои Кардашьян (34) впервые стала мамой. После рождения дочери она активно взялась за себя. Всего за четыре месяца звезда сбросила 15 килограммов. И сейчас Хлои выглядит лучше, чем когда-либо. Но, как оказалось, это еще не все! Звезда собирается отрезать свои длинные локоны. Об этом она заявила в Snapchat. Там же Хлои примерила на себе некоторые фильтры — в том числе короткую стрижку.

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«Короткие волосы — мои любимые! — призналась девушка. — Но мне все равно нужно сбросить еще несколько фунтов, а затем я снова постригусь». Напомним, что стрижка каре уже была у Хлои в октябре прошлого года.

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