Хлои Кардашьян хочет каре. Голосуй: пойдет звезде или нет? 

В апреле Хлои Кардашьян (34) впервые стала мамой. После рождения дочери она активно взялась за себя. Всего за четыре месяца звезда сбросила 15 килограммов. И сейчас Хлои выглядит лучше, чем когда-либо. Но, как оказалось, это еще не все! Звезда собирается отрезать свои длинные локоны. Об этом она заявила в Snapchat. Там же Хлои примерила на себе некоторые фильтры — в том числе короткую стрижку.
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«Короткие волосы — мои любимые! — призналась девушка. — Но мне все равно нужно сбросить еще несколько фунтов, а затем я снова постригусь». Напомним, что стрижка каре уже была у Хлои в октябре прошлого года.
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Тогда за новый образ звезды отвечал стилист Джен Аткин, который также работает с Кендалл Дженнер (22), Крисси Тейген (32), Беллой Хадид (21) и Хейли Болдуин (21). Возможно, и в этот раз Хлои обратится к нему.
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