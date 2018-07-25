Российские военные инженеры провели мастер-класс в преддверии международного конкурса «Инженерная формула» 

Они продемонстрировали зарубежным гостям основные принципы и способы преодоления специализированных препятствий, ознакомили с особенностями участков трасс, возможными нарушениями, за которые могут быть начислены штрафные баллы.
В Волгоградской области на полигоне Волжский в рамках подготовки к международному конкурсу «Инженерная формула» военные инженеры из России провели мастер-класс по преодолению препятствий для участников из Белоруссии, Пакистана, Сербии и Китая.
Члены российской команды из межвидового регионального учебного центра инженерных войск, расположенного в Волгоградской области, продемонстрировали зарубежным гостям основные принципы и способы преодоления специализированных препятствий, ознакомили с особенностями участков трасс, возможными нарушениями, за которые могут быть начислены штрафные баллы, а также провели инструктаж по технике безопасности.
В свободное от подготовки время с участниками конкурса запланировано проведение различных спортивных и культурно-досуговых мероприятий.
Всего в конкурсе примут участие более 100 военнослужащих, будет задействовано около 30 единиц специальной инженерной техники.