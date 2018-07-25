В ульяновском селе обнаружили очаг птичьего гриппа

"В связи с возникновением очага высокопатогенного гриппа птиц на территории села Выползово Сурского района проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством главы администрации Сурского района", — говорится в сообщении.

По данным агентства, источником заноса заболевания является поголовье птицы, приобретенное у предпринимателей Батыревского района Чувашии . Для предотвращения распространения вируса в личном хозяйстве, где была обнаружена зараженная птица, было уничтожено поголовье кур, гусей и уток, всего — 84 головы.

В настоящее время, по информации агентства, подготовлен проект указа губернатора о карантине, проводятся работы по недопущению распространения заболевания.