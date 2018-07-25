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Энергетики Ханты-Мансийска готовят город к зиме
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Энергетики Ханты-Мансийска готовят город к зиме 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
В Ханты-Мансийске сотрудники городских электросетей проводят плановые ремонтные работы. Большая часть работы по ремонту, а именно около 75% проделана.
Уже реконструировали 15 км кабельных линий, провели капитальный ремонт 20 км воздушных линий, заменили 70 опор линий электропередач.
На данный момент подходит к концу ремонт воздушной линии электропередач на ул. Сутормина, где на смену старому протянули новый самонесущий изолированный провод, который позволит в дальнейшем проводить ремонтную программу без отключения потребителей электроэнергии по данной улицы.
А по улице Гагарина в трансформаторной подстанции производят замену устаревшего оборудования, которое позволит бесперебойно снабжать электроэнергией работающие от станции здания.
Главный инженер ГЭС Ханты-Мансийска Александр Шевченко: «Основным потребителем энергии являются Кожно-венерологический и психоневрологический диспансер. Данные объекты относятся к первой категории, где перерыв электроснабжения не должен превышать одного часа. Замена данного оборудования позволит повысить надёжность электроснабжения».
Напомним, в ведении МП «ГЭС» в Ханты-Мансийске — 375 трансформаторных подстанций, 23 распределительных пункта, 1479 км сетей электроснабжения.
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