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Истребитель МиГ-31БМ Пермского авиаполка ЦВО в ходе планового учения перехватил условного противника в стратосфере
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Истребитель МиГ-31БМ Пермского авиаполка ЦВО в ходе планового учения перехватил условного противника в стратосфере 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Сверхзвуковой МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения целей, в том числе крылатых и баллистических ракет, на предельно малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях.
Экипаж сверхзвукового истребителя перехватчика МиГ-31БМ Пермского авиаполка Центрального военного округа выполнил полет в стратосферу во время планового учения.
По замыслу учения, на перехват условного противника по тревоге с аэродрома в Пермском крае был поднят сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ.
Самолет за 17 минут при скорости 2500 км/ч на высоте более 20 километров выполнил поиск, перехват и уничтожение условного нарушителя.
Сверхзвуковой МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения целей, в том числе крылатых и баллистических ракет, на предельно малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях.
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