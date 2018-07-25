Истребитель МиГ-31БМ Пермского авиаполка ЦВО в ходе планового учения перехватил условного противника в стратосфере 

Сверхзвуковой МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения целей, в том числе крылатых и баллистических ракет, на предельно малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях.
Экипаж сверхзвукового истребителя перехватчика МиГ-31БМ Пермского авиаполка Центрального военного округа выполнил полет в стратосферу во время планового учения.
По замыслу учения, на перехват условного противника по тревоге с аэродрома в Пермском крае был поднят сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ.
Самолет за 17 минут при скорости 2500 км/ч на высоте более 20 километров выполнил поиск, перехват и уничтожение условного нарушителя.
Сверхзвуковой МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения целей, в том числе крылатых и баллистических ракет, на предельно малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях.