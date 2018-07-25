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В Вольском районе детсадовцев хотят переселить в школьную мастерскую без вентиляции
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В Вольском районе детсадовцев хотят переселить в школьную мастерскую без вентиляции 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
В Вольском районе в селе Междуречье воспитанников местного детского сада планируют перевести из одного здания в другое, расположенное по соседству. Прежнее место обитания малышей пострадало от урагана.
По словам сельчан, в двухэтажном здании 1983-го года постройки в течение нескольких лет не проводился ремонт кровли. Крыша протекала на всей площади. Капающую с потолка в комнатах воду «ловили» в тазики и ведра. В прошлом году, по словам людей, «кое-какой ремонт» крыши все-таки провели, но 30 мая во время урагана настил из рубероида вскрыло и снесло ветром. Теперь чиновники намерены разместить дошколят в мастерской местной школы, которая не приспособлена для длительного нахождения детишек.
«Предлагается холодное, темное и неприспособленное помещение школьной мастерской, в которой нет элементарных условий для нормального развития детей», — пишут междуреченцы. Они уточнили, что в помещении маленькие окна, холодные полы, отсутствует вентиляция и нет достаточной площади для размещения дошкольного учреждения по санитарным нормам.
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