В Вольском районе детсадовцев хотят переселить в школьную мастерскую без вентиляции

В Вольском районе в селе Междуречье воспитанников местного детского сада планируют перевести из одного здания в другое, расположенное по соседству. Прежнее место обитания малышей пострадало от урагана.

По словам сельчан, в двухэтажном здании 1983-го года постройки в течение нескольких лет не проводился ремонт кровли. Крыша протекала на всей площади. Капающую с потолка в комнатах воду «ловили» в тазики и ведра. В прошлом году, по словам людей, «кое-какой ремонт» крыши все-таки провели, но 30 мая во время урагана настил из рубероида вскрыло и снесло ветром. Теперь чиновники намерены разместить дошколят в мастерской местной школы, которая не приспособлена для длительного нахождения детишек.

«Предлагается холодное, темное и неприспособленное помещение школьной мастерской, в которой нет элементарных условий для нормального развития детей», — пишут междуреченцы. Они уточнили, что в помещении маленькие окна, холодные полы, отсутствует вентиляция и нет достаточной площади для размещения дошкольного учреждения по санитарным нормам.