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Омичей проведут по тропе «По следам пернатых»
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Омичей проведут по тропе «По следам пернатых» 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
27 июля в омском парке «Птичья гавань» откроют первую в регионе эколого-туристскую тропу «По следам пернатых».
Маршрут имеет протяженность около трёх километров, на протяжении которого стоят 11 информационных стендов о флоре и фауне парка, сообщает пресс-служба администрации Омска.
По мнению заместителя министра культуры Омской области Анны Статва, новый туристический маршрут позволит привлечь новых посетителей в парк.
Напомним, природный парк «Птичья гавань» уникален. На его территории, которая располагается в центре города, обитают 100 видов птиц, 19 видов млекопитающих, произрастает более 300 видов растений.
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