Омичей проведут по тропе «По следам пернатых»

27 июля в омском парке «Птичья гавань» откроют первую в регионе эколого-туристскую тропу «По следам пернатых».

Маршрут имеет протяженность около трёх километров, на протяжении которого стоят 11 информационных стендов о флоре и фауне парка, сообщает пресс-служба администрации Омска

По мнению заместителя министра культуры Омской области Анны Статва, новый туристический маршрут позволит привлечь новых посетителей в парк.

Напомним, природный парк «Птичья гавань» уникален. На его территории, которая располагается в центре города, обитают 100 видов птиц, 19 видов млекопитающих, произрастает более 300 видов растений.