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Львица защитила своего детеныша от стаи шакалов. Видео
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Львица защитила своего детеныша от стаи шакалов. Видео 

360tv.ru 2 часа назад
Туристы, которые посетили один из природных парков Бодсваны, стали свидетелями необычного зрелища. Они увидели, как львица сражается с большим количеством шакалов. Об этом сообщил портал Latest Sightings.
Происходящее 33-летний Шалин Фернандо снял на видео, а позже ролик появился в Сети.
На кадрах видно, как представители семейства псовых бегают вокруг царицы зверей и истошно лают.
Однако львица не терялась и, почти не напрягаясь, разгоняла обидчиков. Их пугал ее рык. Самые смелые решались укусить хищницу, но в страхе убегали. В конце концов очевидцы запечатлели победительницу боя спокойно лежащей на земле. Ее противники беспомощно бегали где-то неподалеку.
Позже Фернандо рассказал, что таким образом хищница защищала находившегося рядом с ней львенка. «Мы провели около получаса с прекрасной львицей и ее детенышем, после чего стали разыскивать шакалов. Позже мы вернулись на тоже самое место, после того как услышали, что шакалы преследовали чернопятых антилоп», — поделился впечатлениями молодой человек.
Однако вместо импал путешественники увидели, как дикие родственники собак начали угрожать львице и ее малышу.
«У меня не было слов. Я волновался за львицу и ее детеныша. По словам нашего гида, все ее предыдущие львята не выжили», — добавил Шалин. Он заметил, что на следующий день группа туристов опять увидела готовившихся к атаке шакалов. Один из них был покусан и хромал.
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