Главное — любовниц не заводить. 102-летний воронежец о секретах долголетия

Утром 18 июня в одном из тихих дворов ул. Новосибирской собралось немало людей, желающих поздравить ветерана Великой Оте­чественной войны, подполковника медицинской службы и просто замечательного человека Ивана Осадчука с достойной датой — 102-м днём рождения.

Рюмка сока — на здоровье

В центре двора был накрыт фруктовый стол, у которого именинника с цветами встречали представители мэрии, областного правительства, общественных организаций, друзья и соседи. И вот из подъезда вышел невысокий бородатый мужчина, в военно-морской форме, увешанной орденами и медалями, в том числе за освобождение Воронежа. На боку — морской кортик. Несмотря на солидный возраст, ветеран подтянут и моложав, годы выдаёт лишь замедленность движений.

Букеты цветов, корзины с фруктами, поздравительные письма — от властей. А вот профессор Газибек Магомедов, известное лицо в Национальной палате, принёс в подарок хорошему человеку хорошего вина — к чаю, отметив, что «пока есть такие люди, как Иван Николаевич, весь мир будет знать, что Россию победить невозможно».

Затем песнями военных лет ветерана поздравили ребята из «Школы Рока Воронеж». Каждому из собравшихся Иван Николаевич пожелал счастья, здоровья и долгих лет жизни.

— Иван Николаевич — пример для всех нас. Он питается здоровой пищей, вот мы и решили подарить ему корзину фруктов, а в придачу — мультиварку, — с улыбкой пояснил глава Левобережного района Юрий Бавыкин . И с сожалением добавил, что в Левобережном районе осталось всего 14 ветеранов Великой Оте­чественной войны, зато здесь живёт больше 20 человек, перешагнувших 100-летний возраст. Самый же старший ветеран вой­ны проживает в Советском районе, ему уже 104 года.

Интересно, что Иван Осадчук прошёл Великую Отечественную войну от начала до конца: в его военном билете указаны все пять фронтов. Чудом остался жив после серьёзного сквозного ранения в шею под Курском в 1942-м. Снайпер стрелял в голову, но Осадчук «удачно» повернулся, и пуля вошла в горло. Тем не менее, по статистике военно-полевой хирургии, с таким ранением выживает один человек из тысячи. Им, видимо, и оказался наш ветеран, однако в воронежском госпитале, тогда ещё не занятом фашистами, Ивану Николаевичу пришлось провести более полугода.

С любимой супругой Марией Фёдоровной, увы, ушедшей из жизни в 2002 году, Иван Осадчук прожил 56 лет, воспитал двоих сыновей. Своим дедом, спасавшим в войну раненых бойцов, гордятся его внучка Анна и правнучка Елена.

«В Победе был уверен»

Иван Николаевич родился на Украине , перед войной окончил фельдшерско-акушерскую школу. Служил в Карелии , затем на Дальнем Востоке в санитарной части полка у озера Хасан.

— С субботы на воскресенье дежурил по районной больнице и утром услышал по репродуктору сообщение из Москвы , что в четыре часа утра немцы бомбили Киев и Винницу, — тихим голосом (последствия ранения. — Ред.) рассказывает ветеран. — Я бросил дежурство — и на вокзал, на фронт. Сразу понял, что война будет непростая. Но всё равно был уверен в победе. История свидетельствует, что Россию ещё никто не побеждал.

Поделился Иван Николаевич и секретом долголетия.

— Век человека — 120 лет. А после — спасайся сам! — улыбается он. — Моя теория стоит на том: алкоголь не пить, табак не курить, любовниц не заводить. Тут всё просто: табак и алкоголь содержат бензапирен, который вызывает рак. А наличие любовниц провоцирует в организме стресс, он усиливает работу надпочечников, они выделяют адреналин, который спазмирует сосуды мозга и сердце.