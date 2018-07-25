Госдума между богом и Сталиным

Председателем комитета Государственной думы по культуре стала Елена Ямпольская . Либеральная общественность пребывает в шоке, впрочем, она из него и не выходит несколько последних лет. По интернету разлетелись цитаты из различных выступлений Ямпольской, это действительно запоминающие цитаты.

Россию способны удержать над бездной две силы. Первая называется Бог. Вторая — Сталин».

«Счастлив не тот народ, который наиболее сыт, а тот, у которого есть идеал, и есть стремление к этому идеалу».

«Ранний выход на пенсию не является для нас чем-то сакральным. Для многих — не для всех, конечно же, но для многих — это не острая необходимость, а вопрос привычки, та же зона психологического комфорта. Причем ведь только психологического». Стало быть, жизнь на 10-12 тысяч — это и есть зона психологического комфорта.

«Меня поражает чудовищная подлость современной интеллигенции». Чем-то похоже на знаменитое: «Когда я слышу слово „культура“, я хватаюсь за пистолет». Кстати, это вовсе не доктор Геббельс, а немецкий писатель Ганс Иост. Тоже нацист, впрочем.

В миру Ямпольская — главный редактор газеты «Культура». Газета известна тем, что занимает решительную гомофобную позицию, под заголовком у нее слова: «Духовное пространство русской Евразии». Финансируется издание из фондов, связанных с Никитой Михалковым . Да и сама Ямпольская считается креатурой некогда известного режиссера.

Надо думать, что Ямпольская составит отличный тандем с министром Владимиром Мединским . Вдвоем им по силам окончательно уничтожить русскую культуру.

Одно только непонятно: почему назначение (избрание) Ямпольской так шокировало часть общественности. В последнее время на первые роли в российском парламенте выдвинулись самые одиозные, реакционные до умопомрачения депутаты. Тот же Евгений Федоров , член комитета по экономике и финансам, по совместительству координатор Народно-освободительного движения. Федоров проголосовал за пенсионную реформу, а потом на встрече с единомышленниками-нодовцами заявил, что пенсионная реформа — результат «американских социальных бомбардировок». Он давно уже считает, что живет на оккупированной территории. И в этом убеждении Ямпольская ему единомышленница: «Мы пережили фактически рейдерский захват. Очень подлый, очень хитрый, мастерски проведенный. Захват, при котором мы показали себя полными дурачками. Мир пришел к нам так же хитро, как всегда Запад приходит. И на этот раз у них получилось».