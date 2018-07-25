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Федотов предложил сделать основой нового закона о СМИ свободу массовых коммуникаций
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Федотов предложил сделать основой нового закона о СМИ свободу массовых коммуникаций 

ТАСС 2 часа назад
ВОРОНЕЖ, 25 июля. /ТАСС/. Свобода массовых коммуникаций должна стать основой концепции нового закона о СМИ, считает автор действующего закона о СМИ, председатель СПЧ Михаил Федотов.
"Было бы хорошо сделать новый закон. Только он должен называться не о СМИ, а о массовых коммуникациях У него должна быть другая концепция, это должен быть закон о свободе массовых коммуникаций", — сказал Федотов в ходе рабочей поездки в Воронежскую область.
Инициативу по разработке нового закона о СМИ выдвинул 18 июля на встрече с представителями Госдумы и Союза журналистов России президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. Союз журналистов России (СЖР) поддержал эту идею. Планируется, что уже к осени будет создана рабочая группа для обсуждения проекта нового закона, а в октябре документ будет представлен российским СМИ в рамках медиафорума «Инфорум Союза журналистов России» в Сочи. Инициатива может быть вынесена на весеннюю сессию Госдумы в 2019 году.
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Источник: в деле о госизмене в ЦНИИМаш двое подозреваемых Reuters: умер бывший гендиректор FIAT-Chrysler Серджо Маркионне Госдума приняла в I чтении проект о запрете возвращать продукты поставщикам
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