На донском форуме «Южная медиасфера» более 500 работников СМИ обсудили проблемы и тренды отрасли

В донской столице прошел третий региональный форум СМИ «Южная медиасфера». Мероприятие собрало 500 журналистов, медиаменеджеров, представителей власти и вузов. Организаторы форума выступило правительство Ростовской области и аналитический центр «Эксперт Юг», сообщает пресс-служба.

Мероприятие открыл донской губернатор Василий Голубев . Он уверен, что основная цель фоурма — познакомить специалистов медиаотрасли с лучшими профессиональными практиками. «Обсуждение на форуме лучших практик не только поможет редакциям двигаться вперед, но и даст возможность решать многие проблемы жителей Ростовской области. Именно СМИ поднимают важные вопросы для региона», — сказал глава области.

Кроме этого Голубев поблагодарил журналистов за освещение разработки Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года. Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко поделился своими мыслями, что «законотворческую работу в областном парламенте или работу депутатов в избирательном округе невозможно „толково выполнить без встречного диалога со СМИ“.

»Данное мероприятие интересно не только для журналистов, но и для представителей власти. Ведь именно благодаря таким процессам, как диджитализация, диалог с обществом вышел на другой уровень», — сказал глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев

Генеральный директор аналитического центра «Эксперт Юг» Владимир Козлов назвал одну из ключевых проблем медиаотрасли. По его мнению, это кризис публичных коммуникаций.

«Исследователи языка публичных дискуссий в современной России отмечают, что российское общество до сих пор имеет на вооружении два основных языка — похожий на советский язык официоза и в противоположность ему — кухонный язык, на котором удобно ниспровергать все авторитеты. В дефиците язык, отвечающий реалиям сегодняшнего дня, на котором можно договариваться. За создание этого языка объективно отвечают не только власти», — сказал он. Он также уточнил, что многие общественные институты и исполнительные ведомства не формируют актуальную повестку и не делают ее публичной.

«Я посмотрел составы нескольких общественных советов при различных министерствах, там нет ни одного представителя СМИ, а значит, по сути, эти институты работают, как непубличные. На две общественные палаты в регионе — областную и городскую, я насчитал три журналиста на 82 человека. Возможно, увеличение квоты в общественных советах и палатах на представителей медиасферы ускорит этот процесс. Чтобы подстегнуть этот процесс медиаотрасль могла бы предложить свой коллективный проект — рейтинг открытости и публичности региональных и муниципальных ведомств», — сказал Козлов.

В рамках форума также прошла церемония награждения победителей конкурса «Юный журналист Дона» 2018 года. На мероприятии прошли мастер-классы, среди которых такие как «опыт лучших газет России: как остановить падение продаж тиража и рекламы, контент, за который читатель готов платить» и «вопросы создания, развития и монетизации сайтов». Кроме этого, и.о. заведующего кафедрой цифровых медиакоммуникаций Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета Камилла Нигматуллина, рассказала, как грамотно распределить работу по созданию печатного и онлайн-продукта.