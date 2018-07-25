Autodesk рассказал о строительных трендах ближайшего будущего

5 июня 2018 года на панельной дискуссии Искусственный интеллект в строительстве» конференции «Autodesk: Создание объектов будущего» назвали технологические тренды, которые изменят строительную отрасль в ближайшие годы. Мероприятие прошло в Москве

Модульное строительство

В течение пяти лет в стране полностью перейдут на модульное ведение стройки. Готовые помещения или их составляющие будут привозить с завода и собирать конструкцию прямо на стройплощадке. Такой способ подходит как для многоэтажного, так и для индивидуального строительства. При этом можно сэкономить на проектировании, логистике почти 30%. Примерная стоимость квадратного метра жилья, возведенного по такой технологии — 40 тысяч рублей.

Искусственный интеллект для проектирования

Инженеры и проектировщики в будущем не смогут обойтись без искусственного интеллекта. Облачные сервисы хранят огромный массив информации об уже реализованных проектах. Так что специалисты смогут учесть ошибки своих коллег.

В промышленности умные технологии переведут производство на «цифровые рельсы». Соответственно при выпуске продукции будет исключен пресловутый человеческий фактор.

Кастомизация

Кастомизация пока не так широко распространена на промышленных предприятиях, но за таким форматом производства — будущее. Использование 3Д-печати позволяет любое изделие «подогнать» под запросы заказчика.

Генеративный дизайн

Генеративный дизайн на Форуме назвали революционной технологией. За рекордно короткие сроки искусственный интеллект предлагает тысячи вариаций продукта. Достаточно назвать лишь основные критерии: материал, размер, способ изготовления.

Роботы-помощники

Роботы станут помощниками людей на промплощадках, а не просто техническим средством. С помощью новейших технологий, например, очков виртуальной реальности, можно общаться и давать задания.