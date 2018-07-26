ЕС признал, что США перестал быть для него надежным партнером

Европе необходимо стать более самостоятельной, как в экономическом плане, так и в сфере безопасности.

США при Трампе перестали быть для Европейского союза надежным партнером и в экономической сфере и в сфере безопасности. Европе стоит обратить внимание на Россию Китай и подумать об уменьшении собственной зависимости от доллара, пишет немецкое издание Die Zeit.

Автор статьи утверждает, что в сфере безопасности с 1949 года США гарантировали Европе безопасность собственным ядерным потенциалом. Германия даже отказалась от собственного ядерного оружия. А теперь Дональд Трамп называет НАТО устаревшей структурой, при этом пытается взыскать со своих партнеров по альянсу «какие-то долги». В связи с этим, Европе автор предлагает сосредоточиться на собственной системе безопасности и снизить зависимость от США.

Помимо сферы безопасности в статье рассматривается и экономический аспект отношений ЕС и Штатов. Автор резко осуждает решение Трампа о введении торговых пошлин.

«Трамп угрожает и миру, и благополучию», — пишет журналист.

По данным, которые приводятся в статье, из общего долга Америки в $14,7 трлн. примерно $6 трлн. находятся в распоряжении иностранных держателей. Как пишет автор, страна взяла свое благополучие в долго и живет взаймы.

Европа же должна использовать валюту, как оружие. Например, так же как Россия избавиться от части гособлигаций США, или как Индия перейти на взаиморасчеты в собственной валюте.

ЕС, как заключает автор, всё в большей мере предоставлен сам себе. У союза нет никаких гарантий ни в экономической сфере, ни в сфере безопасности. Остаётся только надеяться, что ситуация однажды изменится, но полагаться на это нельзя, заключает Die Zeit.