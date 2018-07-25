ЕС посоветовали взять пример с России и Китая для защиты от Трампа

При президенте Дональде Трампе США перестали быть надежным партнером для Европы и в области экономики, и в вопросе политической безопасности, потому Евросоюзу следует задуматься о собственном ядерном потенциале, а также взять пример с России Китая , уменьшив зависимость от доллара, пишут немецкие СМИ.

Из-за Трампа США перестали быть надежным партнером Европы, и об этом уже заявляла канцлер Германии Ангела Меркель , передает «ИноTV» материал Тео Зоммера для немецкой газеты Die Zeit.

Эксперты считают, что было бы замечательно, если бы Вашингтон вернулся на мировую арену как надежный партнер, однако пока на это рассчитывать нельзя.

При Трампе пошатнулся созданный в 1949 году порядок трансатлантической безопасности, когда США гарантировали Европе мир своим ядерным потенциалом. Кроме того, нынешний глава Белого дома подрывает фундамент экономического миропорядка своей политикой ввода торговых пошлин.

Потому европейским странам следует ускоренно развивать всевозможные проекты по совместной европейской обороне.

Автор статьи считает, что необходимо сделать французский и, возможно, британский ядерный потенциал устрашающим для противников всей Европы.

В вопросе торговой политики Брюссель и Берлин должны дать Трампу решительный отпор. Зоммер отмечает, что для США доллар является мощным оружием, но это в то же время делает Трампа уязвимым.

Немецкий журналист подчеркивает, что Америка обзавелась огромным долгом, а ее благополучие фактически взято взаймы. Из 14,7 трлн долларов американского государственного долга около 6 трлн находятся в распоряжении иностранных держателей, в том числе Китая и Японии

Однако пока Китай воздерживается от продажи ценных бумаг казначейства США , потому что риски понести потери для Пекина слишком велики.

Но валюту можно использовать и как оружие, пишет Зоммер. Россия, по его мнению, уже использовала данный метод, продав в начале 2018 года 81% своих американских облигаций госзайма и с тех пор удерживая лишь 14,9 млрд долларов.

Среди европейских держателей выделяются только Ирландия (301 млрд долларов) и Великобритания (256 млрд долларов). У Германии имеется только 78 млрд долларов.

Хотя это не так много, у европейцев есть и другие возможности: они могут уменьшить зависимость от доллара, если будут проводить нефтегазовые сделки с евро — с Россией, с арабами и даже с Ираном

Россия и Китай уже используют для этих целей собственную валюту. Индия оплачивает больше половины своих закупок у Ирана через банк в Анкаре , не включенный во всемирную систему Swift, управляемую Америкой. Остальную же часть Индия оплачивает через счета иранских нефтяных концернов в Калькутте

Зоммер считает, что экономистам ЕС следует интенсивно заняться разработкой вариантов обхода системы Swift. Кроме того, Европа больше не должна спорить по поводу того, нужно ли подчинять своей налоговой системе такие американские корпорации, как Google , Facebook и Amazon.

Если Трамп объявит Европе торговую войну, ЕС должен обороняться, считает автор. Кроме того, у главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в ближайшие дни появится шанс поговорить с президентом в Белом доме по существу.

Однако в ситуации с НАТО остается лишь признать, что пока Трамп является американским президентом, нельзя надеется на оказание взаимной военной помощи.