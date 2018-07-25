В больнице на Пехотной пройдет очередная «Донорская суббота»

Очередную «Донорскую субботу» проведут в отделении переливания крови городской больницы № 52 на Пехотной улице.

— Ждем доноров всех групп крови, кроме четвертой. Приниматься будет только цельная кровь. Регистрация в Москве Московской области не требуется, с собой нужно иметь паспорт гражданина РФ . Доноров тромбоцитов ждем в будние дни, — отметили в пресс-службе ГКБ № 52.

Прием доноров будет осуществляться 28 июля с 08.30 до 12.00 по адресу: ул. Пехотная, д. 3, корп. 1, 3-й этаж. Контактные телефоны: 8 (499) 196-35-33, 8 (906) 770-29-60. (еп)