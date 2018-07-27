СМИ выяснили пол будущего ребенка Регины Тодоренко и Влада Топалова

Известен и примерный месяц появления малыша на свет.

Уже несколько месяцев поклонники обсуждают возможную беременность звезды популярного телевизионного шоу «Орел и решка» Регины Тодоренко . С тех пор ведущая подтвердила свои отношения с певцом Владом Топаловым , успела сказать «Да!» на его предложение руки и сердца и дала еще несколько поводов подозревать, что догадки фанатов и сведения журналистов верны.

Тем временем, пока Регина не подтверждает беременность, СМИ уже выяснили — она ждет мальчика. Об этом сообщает портал Super.ru со ссылкой на собственные источники. По данным журналистов, ведущая станет мамой в декабре текущего года.

Кстати, некоторое время назад Регина Тодоренко дала весьма неожиданный комментарий о беременности, очевидно попытавшись ввести публику в заблуждение. Однако поклонники уже не доверяют словам ведущей и все равно ищут подтверждение своим догадкам.