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СМИ выяснили пол будущего ребенка Регины Тодоренко и Влада Топалова
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СМИ выяснили пол будущего ребенка Регины Тодоренко и Влада Топалова 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Известен и примерный месяц появления малыша на свет.
Уже несколько месяцев поклонники обсуждают возможную беременность звезды популярного телевизионного шоу «Орел и решка» Регины Тодоренко. С тех пор ведущая подтвердила свои отношения с певцом Владом Топаловым, успела сказать «Да!» на его предложение руки и сердца и дала еще несколько поводов подозревать, что догадки фанатов и сведения журналистов верны.
Тем временем, пока Регина не подтверждает беременность, СМИ уже выяснили — она ждет мальчика. Об этом сообщает портал Super.ru со ссылкой на собственные источники. По данным журналистов, ведущая станет мамой в декабре текущего года.
Кстати, некоторое время назад Регина Тодоренко дала весьма неожиданный комментарий о беременности, очевидно попытавшись ввести публику в заблуждение. Однако поклонники уже не доверяют словам ведущей и все равно ищут подтверждение своим догадкам.
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Комментарии  Ещё 9 источников 
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