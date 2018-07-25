Регина Тодоренко выходит замуж за Влада Топалова после слухов о беременности 

Телезвезда продемонстрировала обручальное кольцо.
Звезда популярного телевизионного шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко, которая, по мнению СМИ и поклонников, в настоящее время ждет ребенка, выходит замуж за своего возлюбленного, певца Влада Топалова.
Об этом стало известно благодаря публикациям на страницах звезд. Влад Топалов разместил снимок с любимой, написав:
Согласна?
Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)
25 Июл 2018 в 5:42 PDT А спустя минуту в личном блоге Регины Тодоренко появился ответ:
Согласна!
Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)
25 Июл 2018 в 5:44 PDT Судя по геометке, в настоящий момент звездная пара отдыхает у мыса Корсика.
Отметим, некоторое время назад Регина Тодоренко дала весьма неожиданный комментарий о беременности, очевидно, попытавшись ввести публику в заблуждение.
Фото: Instagram
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