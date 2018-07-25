Регина Тодоренко выходит замуж за Влада Топалова после слухов о беременности

Телезвезда продемонстрировала обручальное кольцо.

Звезда популярного телевизионного шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко , которая, по мнению СМИ и поклонников, в настоящее время ждет ребенка, выходит замуж за своего возлюбленного, певца Влада Топалова

Об этом стало известно благодаря публикациям на страницах звезд. Влад Топалов разместил снимок с любимой, написав:

Согласна?

Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)

25 Июл 2018 в 5:42 PDT А спустя минуту в личном блоге Регины Тодоренко появился ответ:

Согласна!

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

25 Июл 2018 в 5:44 PDT Судя по геометке, в настоящий момент звездная пара отдыхает у мыса Корсика.

Отметим, некоторое время назад Регина Тодоренко дала весьма неожиданный комментарий о беременности, очевидно, попытавшись ввести публику в заблуждение.

Фото: Instagram

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