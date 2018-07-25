Футбольный фанат агитировал самарцев воевать на стороне украинских националистов 

В начале июля текущего года региональным управлением ФСБ России пресечена противоправная деятельность участника фанатского движения. Им оказался 22-летний житель областного центра.
Согласно материалам уголовного дела, молодой человек вовлекал жителей региона в деятельность украинской праворадикальной организации. Как выяснилось, обвиняемый агитировал самарцев к совместному участию в боевых действиях на стороне «Правого сектора» (признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Для этого он предлагал своим знакомым во время личных встреч или общения в социальных сетях поехать на территорию Украины. В начале июля против него было возбуждено уголовное дело.
«Известно, что молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за побои и хулиганство. В настоящий момент он работает разнорабочим на стройке. Не женат, детей нет», — уточнил источник.
Известно также, что самарец воспитывался в семье, где ранее к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков привлекался его отец. Со слов окружения обвиняемого, среди друзей он хвастался тем, что его дед был бандеровцем. Напомним, ранее в Самаре за создание экстремистского сообщества был осужден футбольный фанат.
Фото:Е. Поторочин/ФедералПресс