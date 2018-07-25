РЖД рассматривает ряд проектов в Африке и Бразилии 

ЙОХАННЕСБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. РЖД рассматривает возможность реализации ряда проектов в Африке, а также проект по модернизации железнодорожной сети Бразилии. Об этом в среду на бизнес-форуме, проходящем в рамках саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) в Йоханнесбурге, заявил первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Александр Мишарин.
"Мы сегодня рассматриваем совместный проект по модернизации железных дорог в Бразилии. В рамках подписанной дорожной карты с [южноафриканской государственной] компанией Transnet, у нас есть несколько проектов, включая перспективный проект, который изменит транспортную систему Африки — это строительство железной дороги с севера на юг [континента]", — рассказал Мишарин. Он также отметил высокий экономический потенциал развития железнодорожной сети для африканских государств, в первую очередь для тех из них, кто не имеет прямого выхода к морю.
"В Африке работает порядка 400 зарубежных компаний, тогда как проектов в области добычи полезных ископаемых уже более полутора тысяч. И, безусловно, они сдерживаются [недостаточным] развитием инфраструктуры", — подчеркнул Мишарин.
Проходящий в Йоханнесбурге саммит БРИКС является десятым по счету и вторым, которым принимает у себя ЮАР. В 2013 году лидеры пятерки встречались в Дурбане.
Саммит в среду открыл бизнес-форум, в котором принимают участие представители правительств, деловых кругов и экспертного сообщества Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Встреча глав государств объединения запланирована на четверг, а в пятницу к ним присоединятся приглашенные правительством ЮАР лидеры Аргентины, Египта, Индонезии, Турции, Ямайки и ряда африканских государств.