РЖД рассматривает ряд проектов в Африке и Бразилии

"Мы сегодня рассматриваем совместный проект по модернизации железных дорог в Бразилии. В рамках подписанной дорожной карты с [южноафриканской государственной] компанией Transnet, у нас есть несколько проектов, включая перспективный проект, который изменит транспортную систему Африки — это строительство железной дороги с севера на юг [континента]", — рассказал Мишарин. Он также отметил высокий экономический потенциал развития железнодорожной сети для африканских государств, в первую очередь для тех из них, кто не имеет прямого выхода к морю.

"В Африке работает порядка 400 зарубежных компаний, тогда как проектов в области добычи полезных ископаемых уже более полутора тысяч. И, безусловно, они сдерживаются [недостаточным] развитием инфраструктуры", — подчеркнул Мишарин.

Проходящий в Йоханнесбурге саммит БРИКС является десятым по счету и вторым, которым принимает у себя ЮАР. В 2013 году лидеры пятерки встречались в Дурбане.