В совет директоров АО МС Банк Рус вошел Владимир Козинец 

АО МС Банк Рус объявил о вступлении Владимира Козинца в должность члена совета директоров с июля 2018 года. Назначение станет еще одним шагом по укреплению лидерских позиций банка на рынке автокредитования, сообщает пресс-служба АО МС Банк Рус. Владимир Козинец обладает обширным опытом и компетенциями в области финансов и автомобильных продаж. Начал свою карьеру в ПриватБанк в департаментах стратегического планирования и внутреннего финансового анализа. Позже работал в централизованных казначействах ГМК Норильский Никель, ИФД Капиталъ, Система Телеком (АФК Система). Занимался прогнозированием денежных потоков, управлением рисками, проведением платежей, организацией внутреннего и внешнего финансирования, финансовым анализом. Последние 12 лет Владимир Козинец возглавляет казначейство компании «Рольф», где отвечает за организацию платежей, управление ликвидностью, финансирование и управление рисками. Став членом совета директоров АО МС Банк Рус, Владимир Козинец сохранит за собой эту сферу ответственности. А также останется президентом Ассоциации Корпоративных Казначеев России, которым он является с октября 2012 года. Как отмечается, назначение Владимира Козинца в совет директоров призвано поддержать стратегию АО МС Банк Рус по усилению позиций на рынке автомобильного кредитования и обслуживания дилеров, где банк демонстрирует внушительную динамику роста в последнее время. Так, за первое полугодие 2018 года продажи автомобилей с использованием заемных средств АО МС Банк Рус выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А размер кредитного портфеля на конец июня составил 15 млрд рублей — прирост на 119% по сравнению с первым полугодием 2017 года.