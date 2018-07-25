Член парламента штата Джорджия, оголившийся на ТВ-шоу, объявил об отставке (ВИДЕО)

Представитель законодательного собрания (парламента) американского штата Джорджия Джейсон Спенсер анонсировал свой уход с поста в связи со скандалом, разразившимся после его участия в телешоу «Who Is America» режиссера Саши Барона Коэна на канале Showtime. Соответствующее письмо Спенсер, являющийся депутатом палаты представителей законодательного органа, направил его главе Дэвиду Рэлстону, сообщает телеканал, отмечая, что Спенсер сложит полномочия 31 июля.

В телешоу Коэн изображал бывшего агента израильской разведки «Моссад», который делится со Спенсером секретами о способах по борьбе с терроризмом. Так, в качестве способа предотвратить похищение он рекомендовал громко кричать «запрещенное в США

слово на букву Н После этого Спенсер, которому было предложено продемонстрировать, как это будет выглядеть на практике, изобразил жертву похищения и начал громко кричать термин, использующийся для уничижительного обозначения афроамериканцев.

Кроме того, Коэн научил Спенсера, будто террористы боятся прикосновения к ним чужих голых ягодиц. После этого они разыграли сценку, в которой Спенсер, сняв брюки, бегает за актером, изображающим боевика. При этом он выкрикивал „Америка! Америка!“.

После выхода программы в эфир губернатор штата Натан Дил назвал поведение депутата „ужасающим и оскорбительным“. Спикер палаты представителей местного парламента Дэвид Рэлстон призвал политика уйти в отставку, заметив, что „Джорджия достойна лучшего“.

Сам Спенсер уже принес извинения за свое поведение. При этом он попытался возложить всю вину на Коэна и съемочную группу. По словам депутата, они воспользовались его страхом по поводу возможного нападения террористов и таким образом вынудили принять участие в оскорбительных съемках.