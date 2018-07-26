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Исторический квартал на Горького не успеют сдать к Универсиаде
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Исторический квартал на Горького не успеют сдать к Универсиаде 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
Исторические дома на ул. Горького в Красноярске не успеют отреставрировать и восстановить к Универсиаде, сообщил журналистам директор ООО «Исторический квартал» Кирилл Бучель.
Напомним, по первоначальному плану городских властей шесть домов-памятников на ул. Горького должны были стать одной из визитных карточек города, и власти Красноярска неоднократно заявляли о своем намерении сдать объекты к Универсиаде.
Однако, по словам Бучеля, завершить реставрацию к этому сроку не удастся.
«На сегодняшний день в соответствии с проектной документацией полное окончание реставрации — это конец 2019 года», — сказал он.
Оценить, какой объем работ будет выполнен к марту следующего года, он затруднился.
«Сейчас очень сложно оценить тот объем, который мы успеем сделать к Универсиаде. То, что реставрацию мы полностью не завершим, это точно. Но нам уже будет что показать», — сказал он, не уточнив деталей.
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