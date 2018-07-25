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В храме на Ленинградском проспекте рассказали о значении православной общины
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В храме на Ленинградском проспекте рассказали о значении православной общины 

Управа района Аэропорт города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Беседу о церковной общине провели в храме Всех Святых на Соколе.
Опытом и знаниями с прихожанами поделился иерей Александр Авдюшко. Об этом рассказали в администрации храма.
— На встрече с прихожанами речь шла о понятии церковной общины: батюшка объяснил на примерах, каково место человека в церкви как сообществе христиан, рассказал об огромном количестве прав и обязанностей православного христианина, о которых многие из пришедших даже не имели представления, — поделился представитель храма.
Добавим, что беседы с отцом Александром проходят в храме регулярно. С расписанием лекций можно ознакомиться на сайте https://hram-sokol.livejournal.com/.
Адрес храма Всех Святых на Соколе: Ленинградский проспект, дом 73а. Справки по телефону: 8 (499) 157-27-05. (мю)
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