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На Кубани проиндексируют зарплаты казаков-дружинников
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На Кубани проиндексируют зарплаты казаков-дружинников 

Деловая газета. Юг 1 час назад
Фото: Деловая газета.Юг
Заработную плату казаков-дружинников проиндексируют в Краснодарском крае, соответствующую задачу поставил губернатор Вениамин Кондратьев в ходе Совета атаманов Кубанского казачьего войска, сообщает пресс-служба администрации региона.
«Знаю, что заработная плата казаков-дружинников не индексировалась с 2012 года, считаю, что пришло время ее увеличить», — сказал Кондратьев.
Проработать этот вопрос он поручил министерству финансов совместно с департаментом по делам казачества. Губернатор также предложил включить казаков в состав межведомственной комиссии по борьбе с некачественным алкоголем.
Казаки-дружинники в Краснодарском крае выходят в рейды с 1 сентября 2012 года. При формировании профессиональных казачьих дружин сообщалось, что их заработная плата будет соразмерна зарплате сотрудников ППС — около 25 тыс. рублей в месяц. Сегодня в регионе патрулируют улицы городов и станиц 1,7 тыс. казаков. В I полугодии при их содействии раскрыли 219 преступлений и задержали 88 человек, находившихся в розыске.
В целом численность Кубанского казачьего войска составляет около 53 тыс. человек, это почти на 4,5 тыс. больше, чем в 2017 году. Основными видами деятельности казаков являются государственная служба, в том числе обеспечение общественного правопорядка и охрана границ.
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