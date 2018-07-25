На Кубани проиндексируют зарплаты казаков-дружинников

Заработную плату казаков-дружинников проиндексируют в Краснодарском крае , соответствующую задачу поставил губернатор Вениамин Кондратьев в ходе Совета атаманов Кубанского казачьего войска, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Знаю, что заработная плата казаков-дружинников не индексировалась с 2012 года, считаю, что пришло время ее увеличить», — сказал Кондратьев.

Проработать этот вопрос он поручил министерству финансов совместно с департаментом по делам казачества. Губернатор также предложил включить казаков в состав межведомственной комиссии по борьбе с некачественным алкоголем.

Казаки-дружинники в Краснодарском крае выходят в рейды с 1 сентября 2012 года. При формировании профессиональных казачьих дружин сообщалось, что их заработная плата будет соразмерна зарплате сотрудников ППС — около 25 тыс. рублей в месяц. Сегодня в регионе патрулируют улицы городов и станиц 1,7 тыс. казаков. В I полугодии при их содействии раскрыли 219 преступлений и задержали 88 человек, находившихся в розыске.

В целом численность Кубанского казачьего войска составляет около 53 тыс. человек, это почти на 4,5 тыс. больше, чем в 2017 году. Основными видами деятельности казаков являются государственная служба, в том числе обеспечение общественного правопорядка и охрана границ.