Александр Смекалин: Мы формируем компетенции для экономики будущего

Александр Александрович, Ульяновской области посчастливилось принимать на своей территории форум «Инженеры будущего». Что регион получит благодаря этому мероприятию?

Александр Смекалин: Начну с того, что Ульяновская область всегда была одной из опорных территорий нашей страны в сфере авиастроения, автомобилестроения, приборостроения. И те проекты, которые были у нас реализованы за последние 10 лет в сферах новой энергетики, станкостроения, авиастроения только усилили эти позиции.

Невозможно развивать точное машиностроение без квалифицированных кадров, без внутрироссийской и международной профессиональной кооперации. И главную роль в этих процессах играют люди. Обмен знаниями, опытом, постоянная коммуникация, возможность проконсультироваться или реализовать совместный проект — эти процессы двигают вперед науку и технологии. Площадка «Инженеров будущего», на мой взгляд, является одной из основных в России , где молодые люди могут установить эти личные профессиональные контакты. И Ульяновская область не могла остаться в стороне. Когда появилась такая возможность, губернатор Сергей Морозов поставил жесткую задачу: участвовать в конкурсе на размещение площадки форума в нашем регионе. Благодарим Союзмаш за доверие, за возможность провести этот знаковый форум. Мы постарались организовать все максимально удобно для ребят, чтобы они могли с пользой для дела и одновременно весело провести время. Получить необходимые знания, организовать профессиональное сотрудничество. Мероприятие останется в памяти участников надолго. Дружеские отношения, которые здесь завязались, останутся с ними на всю жизнь. Ульяновская область гордится этим мероприятием, мы и дальше будем поддерживать отношения с Союзмашем, со странами, концернами, холдингами и вузами, которые прислали свои команды для участия в форуме «Инженеры будущего». Несомненно, наши совместные проекты будут только усиливать экономическую мощь нашей страны в целом и региона в частности.

За последние годы, в том числе при вашем участии, несколько крупных международных корпораций построили в Ульяновской области свои высокотехнологичные предприятия, требующие квалифицированных кадров. Что в регионе делается для их подготовки?

Александр Смекалин: Как раз сейчас в Ульяновской области идет работа по выстраиванию современной инфраструктуры профессиональной подготовки кадров, начиная от детских кванториумов, центров молодежного инновационного творчества, где ребята могут погрузиться в робототехнику, ИТ-технологии, нейромоделирование и другие инновационные направления, до создания новых коопераций вузов, предприятий и инновационных центров, таких как Центр кластерного развития, Наноцентр. Это помогает выстроить конструктивный диалог между всеми заинтересованными сторонами, способствует созданию высокотехнологичных производств и формирует новые компетенции, без которых немыслима новая экономика, экономика будущего.

— А если говорить непосредственно о высшем и среднем техническом образовании?

Александр Смекалин: Инженерная школа в нашем регионе всегда была сильной. Здесь мы можем говорить о высшем образовании, наших вузах: УлГТУ, УлГУ, УИГА. Они дают молодым людям компетенции, непосредственно связанные с машиностроением, авиастроением, приборостроением и станкостроением. Особенно эффективно работает система подготовки специалистов авиационного кластера, включающая профориентационную линейку от детского сада до предприятия.

Что касается среднего образования, то ключевым его элементом стал межрегиональный центр компетенций, созданный на базе авиационного колледжа при поддержке АСИ и Министерствеа образования РФ. И сейчас он является ключевым центром по подготовке специалистов техобслуживания воздушных судов, управления беспилотными летательными аппаратов, обслуживания автомобилей, сельхозтехники и т.д. База стала основной площадкой для подготовки национальной и региональной сборных и команд других субъектов РФ к участию в национальных и международных конкурсах профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia).

В регионе существует система повышения квалификации специалистов, причем на базе не только российских, но и зарубежных образовательных учреждений и предприятий, где молодые люди могут стажироваться.

Кадрового обеспечения требует и новая для нас отрасль альтернативной энергетики. Напомню, первый оптовый ветропарк в России построен именно в Ульяновской области, и уже сейчас мы начинаем строительство завода по производству компонентов для ветрогенерации, который будет работать на всю страну и даже зарубежье. В УлГТУ создана первая в России кафедра «Ветроэнергетические системы и комплексы». Ее возглавил молодой учёный, кандидат технических наук, выпускник УлГТУ Руслан Федоров. На базе наноцентра ULNANOTECH создана базовая кафедра «Технологии ветроэнергетики», заведующим которой стал технический директор ООО «Альтрэн», PhD по ядерной физике, кандидат физико-математических наук Владислав Гудков.

— Технические специалисты, которых вы готовите, могут быть востребованы в других регионах. Как обеспечить их всех работой, чтобы необходимости переезжать не возникало?

Александр Смекалин: Мы с вами уже вспоминали о тех новых предприятиях, которые появились в Ульяновской области в результате политики губернатора Сергея Морозова по привлечению иностранных инвестиций. Это тысячи высокотехнологичных рабочих мест с очень достойным уровнем оплаты труда. Одновременно мы занимаемся развитием наших традиционных отраслей. Например, всего, что связано с авиастроением. Мы уделяем серьезное внимание развитию нашего базового предприятия в этой сфере — Авиастара, развитию Портовой особой экономической зоны, на которой уже базируется ряд резидентов, связанных с техническим обслуживанием воздушных судов, кастомизации производства авиакомпонентов. Конечно, важный блок — машиностроение и станкостроение. Это приоритетные направления для нашего региона. Мы развиваем не только предприятия, созданные еще в Советском Союзе, но и реализуем международные проекты, локализуем иностранные предприятия — это компания DMG Mori, с которой заключен уникальный в России специнвестконтракт, компания Hermle, которая приступает к реализации своего проекта. Мы приветствуем и локализацию компонентов станкостроительной отрасли. А в сфере машиностроения у нас работают и предприятия с богатейшей историей, и совершенно новые, современные — УАЗ, моторный завод, более 100 предприятий, производящих автокомпоненты, среди них крупнейший Димитроаградский автоагрегатный завод. Все это наши точки роста. Но мы не останавливаемся на достигнутом и уже в следующем году приступаем к строительству принципиально нового машиностроительного предприятия компании Isuzu.

— Молодые ученые могут получить в Ульяновской области поддержку своих инновационных идей, так называемых стартапов?

Александр Смекалин: Мы уделяем огромное внимание поддержке научных разработок, исследований, которые проводятся в наших вузах молодыми учеными. Более того, мы стимулируем появление таких разработок. В этом смысле перспективной представляется именно работа с молодыми людьми. Если они с юных лет вовлечены в различные конкурсы, соревнования, хакатоны, связанные с высокими технологиями, то велика вероятность, что они посвятят этому свою профессиональную деятельность. При этом важно, чтобы они научились «продавать» свои проекты, делать их коммерчески успешными, примеряя на себя роль технологического предпринимателя. Это позволит им мыслить иначе. Именно для этого мы проводим на территории региона чемпионаты и конкурсы всероссийского уровня — «Битва умов», «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), «Топ-100 лучших инженеров России», «Бизнес-поединки» и другие. У нас воссоздана региональная организация Всероссийского общество изобретателей и инноваторов, которая способствует созданию условий для внедрения результатов их интеллектуальной деятельности в реальный сектор экономики, обеспечивает их социальную, правовую, экономическую поддержку. Кстати, Ульяновская область получила статус Всероссийской столицы изобретательства 2019 года. Этот статус обязывает нас всячески поддерживать и продвигать инновационные стартапы.

— Такие возможности вполне могли заинтересовать молодых людей, побывавших в Ульяновской области в ходе форума «Инженеры будущего».

Александр Смекалин: Да, я уверен, что им у нас понравилось, ведь Ульяновская область — промышленный, высокотехнологичный регион. Надеюсь, «Инженеры будущего» будут так или иначе поддерживать с ним профессиональные связи, приезжать для обмена новым опытом, или реализации каких-то совместных проектов с нашими предприятиями, вузами и специалистами.

— Спасибо, что нашли время, чтобы ответить на наши вопросы!

Александр Смекалин: Всего наилучшего!