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Плохие «актеры»: как танки Abrams выступали в роли Т-72 и Т-80
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Плохие «актеры»: как танки Abrams выступали в роли Т-72 и Т-80 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Поначалу для розыгрыша учебных боевых операций применяли выполненные на базе легких танков М551 «Шеридан» ходовые макеты, похожие на советскую бронетехнику. На фальшивые «Т-72», «Т-80», " БМП-1", «ЗСУ-23-4» и «2С1» устанавливали лазерные имитаторы поражения.
Противоборствующие стороны обстреливали друг друга, специальная аппаратура фиксировала попадания, останавливая подбитые машины, на которых зажигались дымовые шашки. Все это придавало сражениям очень высокую реалистичность.
С распадом Варшавского договора и кончиной Советского Союза макеты на базе «Шериданов» были дополнены уже настоящими «семьдесят вторыми» и бронетехникой для пехоты.
Со временем из-за проблем с запасными частями боевые порядки «32-го ГМсП» стали редеть, и пришлось срочно искать замену. Выбор пал на Abrams. Чтобы как-то приблизить эти громоздкие пятидесятисемитонные машины к танкам вероятного противника, с них для чего-то убрали бортовые экраны. На башнях смонтировали муляжи динамической защиты, на корме появились бочки с топливом, а рядом с пушкой разместили опять же фальшивый прожектор.
В таком странном виде техника пошла сражаться с обычными «Абрамсами» и «Бредли» из общевойсковых соединений американских сухопутных войск.
По некоторым данным, эти танковые баталии в Форт-Ирвин почти сошли на нет во времена оккупации Ирака и боев с талибами в Афганистане.
Однако, в настоящее время практика двухсторонних военных учений в пустыне Мохаве возобновлена. Кроме ходовых макетов Т-80 и БМП-2 на базе БТР М-113 снова привлекаются «Абрамсы», которые как в годы холодной войны вынуждены играть за своих и чужих.
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