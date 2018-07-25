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Задержан юрист, собиравший деньги для руководителей столичного стройкомплекса
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Задержан юрист, собиравший деньги для руководителей столичного стройкомплекса 

Legal.Report 2 часа назад
Фото: Legal.Report
В Москве возбуждено уголовное дело по афере вокруг подкупа руководителей столичного строительного комплекса. Фигурантом расследования стал 48-летний Алексей Новиков, представлявшийся юристом Управления капитального строительства Москвы — ключевой структуры городского Департамента строительства.
Как сообщили Legal.Report источники в правоохранительных органах, весной 2017 года Новиков узнал, что директор одной из стройфирм хочет участвовать в аукционе на госконтракты ГКУ «Управление капитального строительства». У самого уроженца Сахалина в это время было много долгов и сложное материальное положение. Он представился директору юристом ГКУ УКС и предложил обеспечить победу на торгах за 5 млн руб. Эти деньги, по его словам, нужно было заплатить одному из руководителей управления, который мог повлиять на решение конкурсной комиссии.
Как потом выяснилось, Новиков действительно был вхож в ГКУ УКС — видеокамеры зафиксировали, как он неоднократно посещал офис управления. Рядом с ним «юрист» назначал и свои встречи.
Директор не отказался от возможности гарантировано получить контракты. В начале августа на перевел на карту, реквизиты которой дал Новиков, 180 000 руб. А спустя несколько дней встретился с ним в ресторане «IL Патио» в здании Ленинградского вокзала и отдал еще 4, 47 млн руб.
Получив в общей сложности 4,65 млн руб., Новиков расплатился с долгами и по май этого года жил на широкую ногу. Строитель же долго ждал обещанных контрактов, пока не понял, что его провели.
Сейчас Новикову инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Он дал признательные показания. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте. Также предстоит выяснить, какие в действительности связи были у лжеюриста в Управлении капстроительства Москвы.
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