В цвета «IT-cube» «переодели» кабинеты центра «Лидер»

Ремонтные работы в центре допобразования на Разина, 25 — в завершающей стадии. Первый детский «IT-cube» откроется в Вологде в новом учебном году. Информационные технологии здесь будут осваивать порядка 500 вологжан. Развитие сферы интернет-технологий стратегически важно для города, это подчеркивал Мэр Вологды Сергей Воропанов на старте реализации этого проекта. Сегодня городские власти проверили ход ремонта в центре «Лидер».

Работы начались в конце мая. У здания обновили кровлю, демонтировали некоторые перегородки, заменили радиаторы и окна. Сейчас строители выходят на финишную прямую — укладывают напольную плитку в коридорах, монтируют оконные откосы, выполняют общестроительные работы.

«Ставим гипсокартон на стены, навесные потолки, укладываем плитку на первом этаже. Работы идут согласно графику. Ежедневно на объекте трудятся 15 человек», — рассказал исполнительный директор СМУ № 7 Алексей Догадин.

Помещения изменились до неузнаваемости. Цветовая гамма: желтая, красная и синяя выбрана в соответствии с федеральной франшизой. На площадях в 500 кв.м. в просторных и светлых кабинетах ребята будут учиться в нескольких «кубах». Занятия по нескольким направлениям: администрирование баз данных, языки программирования, создание сайтов. Готовятся к открытию и несколько «свободных» зон.

«Это шахматная комната, медиатека и зона, где школьники смогут отдохнуть с ноутбуком в свободное время. В коворкинг-центрах ребята будут работать группами. В «IT-cube» будет две точки доступа Wi-Fi — кабели уже проведены, — рассказала директор центра «Лидер» Ольга Вертугина. — Думаю, что дети не узнают свои кабинеты — цветовые решения приняты федеральными партнерами каждого направления обучения».

Казани и Напомним, центры «IT-cube» сейчас готовятся к открытию в Нижнем Новгороде, Астрахани Краснодаре . В Вологде проект реализуется на средства федерального гранта в 10 млн рублей, а также за счет регионального, муниципального софинансирования и средств городских предприятий.

«Это, несомненно, прорыв и успех для города, а также еще одно учреждение, где юные вологжане смогут развивать свои способности. Детский центр «Лидер» получил «новую жизнь». Ремонт идет полным ходом, к 15 августа начнется комплектование оборудованием и мебелью. Более 500 ребят будут заниматься в этих функциональных, светлых и просторных кабинетах. Это, безусловно, будет положительно влиять на занятия школьников», — отметил заместитель Мэра Вологды по социальным вопросам Вадим Цепа

«IT-cube» в Вологде станет не только центром подготовки юных «айтишников», но и местом отдыха и сплочения школьников. При входе, например, появится магнитная доска настроений. Желающие будут писать свои пожелания и мысли на специальных карточках.

Ранее на Разина, 25, занимались робототехникой малыши. Это направление также останется. Откроется центр в сентябре, набор в группы сейчас продолжается.