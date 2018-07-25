Читатели библиотеки на улице 8 Марта рассказали о своих путешествиях по-немецки

В библиотеке № 32 на улице 8 Марта провели очередную встречу участников клуба «Другие языки». На этот раз гости учреждения культуры на немецком языке поговорили о прошедших отпусках и путешествиях.

Об этом сообщила заведующая библиотекой Юлия Захаренкова.

— Наши гости рассказали о своих летних поездках, обменялись опытом, повторяя тематическую лексику. Помогла им в этом постоянная ведущая клуба Ольга Холмогорова, — пояснила заведующая библиотекой.

Напомним, библиотека № 32 находится по адресу улица 8 Марта, дом 15 (ст. метро «Аэропорт», «Динамо»). (мю)