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Читатели библиотеки на улице 8 Марта рассказали о своих путешествиях по-немецки
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Читатели библиотеки на улице 8 Марта рассказали о своих путешествиях по-немецки 

Управа района Савеловский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
В библиотеке № 32 на улице 8 Марта провели очередную встречу участников клуба «Другие языки». На этот раз гости учреждения культуры на немецком языке поговорили о прошедших отпусках и путешествиях.
Об этом сообщила заведующая библиотекой Юлия Захаренкова.
— Наши гости рассказали о своих летних поездках, обменялись опытом, повторяя тематическую лексику. Помогла им в этом постоянная ведущая клуба Ольга Холмогорова, — пояснила заведующая библиотекой.
Напомним, библиотека № 32 находится по адресу улица 8 Марта, дом 15 (ст. метро «Аэропорт», «Динамо»). (мю)
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