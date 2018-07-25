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В Коми вернут 250 соотечественников
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В Коми вернут 250 соотечественников 

Российская Газета 25 минут назад
Фото: Российская Газета
В правительстве России согласовали проект программы «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Коми соотечественников, проживающих за рубежом, на 2018 — 2020 годы». Проект поможет привлечь в республику около 250 соотечественников за два года, сообщает пресс-служба минобрнауки Республики Коми.
Программа направлена на социально-экономическое развитие региона и привлечение в республику дополнительных трудовых ресурсов в виде квалифицированных специалистов и ученых. Также проект обеспечит Коми участие в профильной госпрограмме и позволит успешнее решать задачи по улучшению демографии республики.
Как отметили в профильном ведомстве, регион получит гарантии, направленные на обустройство и обеспечение жизнедеятельности переселившихся соотечественников. В этот список включат социальную поддержку, медицинское обеспечение и вопросы занятости.
Финансировать проект будут за счет госпрограмм «Развитие образования», «Развитие здравоохранения», «Содействие занятости населения». В этом году дополнительные расходы не потребуются.
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