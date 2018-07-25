Госдума приняла закон о запрете госзаказчикам устанавливать спецкритерии при закупках

Госдума в третьем окончательном чтении приняла проект поправок в закон «О контрактной системе» (44-ФЗ), которые отменяют права госзаказчиков устанавливать специальные критерии при проведении закупочных процедур в форме запроса предложений, сообщает «Интерфакс»

Законопроект предлагает исключить из закона норму, по которой заказчик может не руководствоваться общими критериями (цена, технические параметры, требования к поставщикам и пр.) и устанавливать собственные критерии определения победителей при проведении запроса предложений.