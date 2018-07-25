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Госдума приняла закон о запрете госзаказчикам устанавливать спецкритерии при закупках
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Госдума приняла закон о запрете госзаказчикам устанавливать спецкритерии при закупках 

Ведомости 22 минуты назад
Госдума в третьем окончательном чтении приняла проект поправок в закон «О контрактной системе» (44-ФЗ), которые отменяют права госзаказчиков устанавливать специальные критерии при проведении закупочных процедур в форме запроса предложений, сообщает «Интерфакс».
Законопроект предлагает исключить из закона норму, по которой заказчик может не руководствоваться общими критериями (цена, технические параметры, требования к поставщикам и пр.) и устанавливать собственные критерии определения победителей при проведении запроса предложений.
«Действующая норма позволяет заказчикам устанавливать уникальные критерии, что часто используется для привлечения к закупке «своих» фирм», — говорил депутат Олег Николаев («Справедливая Россия») при принятии законопроекта в I чтении в феврале. «Такие требования часто устанавливают при закупках в области здравоохранения, ИТ и других сферах», — объяснял он.
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