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Новые инновационные технологии приходят на помощь дорожникам Ленобласти
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Новые инновационные технологии приходят на помощь дорожникам Ленобласти 

Ivyborg.ru 29 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
При ремонте региональных трасс в Ленинградской области был применен новый инновационный метод особой переработки основания дорог — холодный ресайклинг.
Холодный ресайклинг представляет собой укрепление грунтов, каменных материалов и асфальтового гранулята, получаемого в результате дробления асфальтобетонного лома, различными вяжущими, путём предварительного фрезерования и смешения на дороге.
Холодный ресайклинг уже опробовали при ремонте трасс в Киришском и Волховском районе. В результате чего грунтовая подушка дорог была укреплена, и получилось единое монолитное основание, которое не боится сильных нагрузок.
Метод горячей регенерации асфальта был применен при ремонте подъезда к деревне Ёксолово Всеволожского района. Такая технология также позволяет существенно повысить несущую способность и износостойкость дорожного покрытия.
Как рассказали в пресс-службе Правительства региона, специалисты «Ленавтодора» вели контроль над работами на протяжении всего времени. Гарантия на выполненные работы составляет пять лет.
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