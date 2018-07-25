Новые инновационные технологии приходят на помощь дорожникам Ленобласти

При ремонте региональных трасс в Ленинградской области был применен новый инновационный метод особой переработки основания дорог — холодный ресайклинг.

Холодный ресайклинг представляет собой укрепление грунтов, каменных материалов и асфальтового гранулята, получаемого в результате дробления асфальтобетонного лома, различными вяжущими, путём предварительного фрезерования и смешения на дороге.

Холодный ресайклинг уже опробовали при ремонте трасс в Киришском и Волховском районе. В результате чего грунтовая подушка дорог была укреплена, и получилось единое монолитное основание, которое не боится сильных нагрузок.

Метод горячей регенерации асфальта был применен при ремонте подъезда к деревне Ёксолово Всеволожского района. Такая технология также позволяет существенно повысить несущую способность и износостойкость дорожного покрытия.

Как рассказали в пресс-службе Правительства региона, специалисты «Ленавтодора» вели контроль над работами на протяжении всего времени. Гарантия на выполненные работы составляет пять лет.