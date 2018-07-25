От Петра I до Путина: волгоградцам расскажут о знаменитых гостях города

Создатели экспозиции, получившей название «Высокие гости Царицына-Сталинграда-Волгограда», ставили перед собой цель не только вспомнить видных гостей, но и показать их участие в военных событиях, промышленном и культурном развитии города.

Как сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Сталинградская битва», выставка открывается разделом, посвящённым посещению Царицына важными государственными деятелями, писателями, артистами, композиторами в XVIII — XIX вв. — Петра I, Александра Дюма , Ф. И. Шаляпина, П. И. Чайковского, П. А. Столыпина, С. Ю. Витте и других.

Посетители также смогут познакомиться с пребыванием в нашем городе в период Гражданской войны и после её окончания видных деятелей молодого Советского государства — Г. К. Орджоникидзе, А. И. Егорова, Л. Д. Троцкого, С. М. Буденного и многих других.

Мужество защитников Сталинграда во время Великой Отечественной войны вызывало искреннее восхищение всего мира. Свидетельством этого служат фотографии и документы, освещающие визиты политических лидеров и деятелей культуры европейских, азиатских и африканских государств. В частности, это супруга премьер-министра Великобритании Клементина Черчилль, генерал Шарль де Голль, лидеры Кубинской революции Эрнесто Че Гевара и Фидель Кастро

В дни ЧМ-2018 вместе с многочисленными болельщиками город-герой посетили генсек ФИФА Фатма Самура и полномочный министр посольства Японии Токуро Фуруя. Эти события также нашли свое отражение в выставочной экспозиции, подготовленной на основе материалов фондов музея-заповедника «Сталинградская битва».