Трассу для занятий экстремальными видами спорта обустроят в ЮВАО

В районе Печатники на юго-востоке Москвы начались работы по созданию специальной трассы для занятий экстремальными видами спорта.

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Уже ведутся обустройство дорожно-тропиночной сети вдоль набережной, подготовка оснований трассы для дрифта и плоскостной парковки, монтаж коммуникаций под торшерное освещение. Проект спортивных и развлекательных зон подготовили по итогам общественных обсуждений с участием жителей, представителей местных органов управления и спортивных ассоциаций», — приводит портал слова Бирюкова.

Здесь планируют создать четыре кольцевые трассы: протяженностью 1000 м — для картинга, 1880 м — для мотоциклетного кросса, трек для велосипедного кросса (350 м) и многофункциональную трассу (1000 м)