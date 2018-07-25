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Трассу для занятий экстремальными видами спорта обустроят в ЮВАО
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Трассу для занятий экстремальными видами спорта обустроят в ЮВАО 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: Управа района Текстильщики
В районе Печатники на юго-востоке Москвы начались работы по созданию специальной трассы для занятий экстремальными видами спорта.
Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
Уже ведутся обустройство дорожно-тропиночной сети вдоль набережной, подготовка оснований трассы для дрифта и плоскостной парковки, монтаж коммуникаций под торшерное освещение. Проект спортивных и развлекательных зон подготовили по итогам общественных обсуждений с участием жителей, представителей местных органов управления и спортивных ассоциаций», — приводит портал слова Бирюкова.
Здесь планируют создать четыре кольцевые трассы: протяженностью 1000 м — для картинга, 1880 м — для мотоциклетного кросса, трек для велосипедного кросса (350 м) и многофункциональную трассу (1000 м)
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