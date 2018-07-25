Роман Долидзе: На сегодняшний день титул WWFC — моё главное достижение

16 июня в полку чемпионов мира по версии WWFC прибыло. Непревзойдённый мастер грэпплинга, талантливый и амбициозный Роман Долидзе завоевал титул в полутяжёлом весе, в одном из главных поединков турнира WWFC 11 в киевском Дворце спорта ярко нокаутировав гостя из Бразилии Эдера де Соузу.

По признанию самого Романа, это был самый сложный его соперник в профессиональных ММА. А нокаут стал самым сильным за всю карьеру в единоборствах. Наверняка не в последнюю очередь потому, что Долидзе, даже будучи большим мастером, продолжает неустанно совершенствоваться, тщательно устраняя остающиеся пробелы. Страшно представить, что ждёт его следующих оппонентов.

Ну а пока вашему вниманию интервью с триумфатором, который ответил на вопросы о прошедшем поединке и не только.

— Роман, Вы уже были чемпионом мира по грэпплингу, а теперь подняли над головой и титул чемпиона в ММА. Когда эмоции были сильнее и ярче? Опишите, что чувствует и о чём думает спортсмен в такой момент? — В такие моменты эмоции переполняют, но осознание того, что бой окончен и ты — чемпион мира, берут вверх над эмоциями, и я становлюсь спокойным, с чувством очередного выполненного задания на пути к ещё большей вершине! — Справедливо ли говорить, что это был Ваш самый сложный соперник и бой в профессиональных ММА? — Именно так, на данный момент Эдер де Соуза однозначно был сильнейшим спортсменом на моём карьерном пути. — В первом раунде Вам так и не удалось воспользоваться главной своей «коронкой» и перевести бразильца в партер. После этого, во втором раунде, Вы уже не стремились сближаться, как прежде, и стали соперничать в стойке. Трудно ли было перестроиться по ходу поединка? — Дело в том, что подготовка к данному поединку в основном включала в себя работу над ударной техникой, и я был готов к такому повороту событий. Более того, был настроен завершить бой именно ударной техникой. — Удалось ли бразильцу чем-то Вас удивить? — Бой начался с его очень неожиданного для меня левого прямого, я стоял на привычной для себя дистанции, но его длина рук позволила ему попасть в меня. Это заставило меня изменить тактику. — В итоге беда для де Соузы пришла явно оттуда, откуда он её не ждал: во втором раунде Вы отправили его в глухой нокаут точным попаданием справа в голову. Когда он падал, Вы уже понимали, что подняться после такого нереально? — Да, когда я увидел его лежащим, то уже был уверен, что он не встанет. — Вы впервые в профикарьере, если говорить о ММА, нокаутировали соперника одним ударом. Случалось ли что-то подобное с Вами когда-либо раньше, учитывая, что Вы состоялись, в первую очередь, в грэпплинге и борьбе?

— Нокауты бывали, но такой сильный — впервые.

— Скажите честно, что приятнее: заставить визави сдаться после удушающего или болевого приёма, или вот так вот «пригвоздить» его к настилу мощным попаданием? — Чего же лукавить, конечно, нокаут более желаннее (улыбается). — Вы становитесь всё более узнаваемы в среде болельщиков. А как Вы сами относитесь к популярности? Внимание публики, просьбы сфотографироваться или дать автограф — всё это больше тяготит или радует? — На данном этапе отношусь к этому спокойно. Приятно осознавать, что то, что ты делаешь, кого-то вдохновляет, кому-то даёт стимул тренироваться, а кому-то просто дарит радость.

— До боя Вы говорили, что сейчас Ваша главная мотивация и ближайшая цель — завоевание титула WWFC. Теперь, когда пояс у Вас, — что в планах и целях дальше?

— Несомненно, престижный пояс WWFC — самое главное моё достижение на сегодняшний день. Но эта цель пройдена, как очередная ступень к более высокой вершине. — В ночь с 7 на 8 июля чемпион UFC в полутяжёлом весе Даниэль Кормье совершил, казалось бы, невозможное, и завоевал титул в тяжёлой категории, нокаутировав Стипе Миочича . Вы вообще допускали, что такое может произойти?

— Это ММА, где случиться может всё, что угодно, а решить исход боя способен всего один удар. Именно это, в общем-то, и произошло. — К слову, раз уж мы затронули эту тему. Не планируете ли сами написать историю WWFC и попробовать стать первым чемпионом в двух категориях? Мы сейчас о Вашем возможном переходе в тяжёлый вес… — Я пока об этом не думал, но всё возможно! (улыбается) — Помимо активных выступлений, Вы ещё и сами тренируете в собственном бойцовском клубе. Вы хоть когда-нибудь устраиваете себе отдых от спорта? Когда и где, кстати, отдыхали в последний раз?

— На самом деле, редко бывает, когда я могу совсем уж оставаться без спорта. Что до отдыха, то в последний раз на неделю летал на родину в Грузию . — Когда собираетесь порадовать публику выступлением уже в качестве действующего чемпиона WWFC?

— Я готов выступать на каждом турнире WWFC, и переговоры по моему следующему бою уже ведутся. — Скажите что-то своим болельщикам — они будут очень рады.

— Хочу выразить всем благодарность за поддержку, которую я ощущаю и перед боем, и во время боя, и после его завершения. Вы для меня очень важны и ценны, выходя на бой, я заряжаюсь вашей энергией! И со своей стороны я постараюсь радовать вас почаще!

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