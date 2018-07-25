Чиновники Смольного ужесточили требования к жалобам горожан

Этот портал появился четыре года назад. Подобные сайты есть во всех регионах страны: принцип везде один и тот же — гражданин вместо личного похода на прием к чиновнику оставляет сигнал через специальную форму. «Наш Петербург» отличался от других сайтов очень простой процедурой регистрации, сама жалоба была видна не только тому, кто ее оставил, но и всем пользователям.

Точно так же можно было отследить и ответы чиновников, причем, если заявитель получал отписку, он мог всего за пару кликов заставить власти отвечать заново.

В коридорах Смольного, в кабинетах ГУП сайт часто ругали. Правда, вполголоса и неофициально: уж слишком большим авторитетом он пользовался в городе. Недовольство чиновников вызывало то, что на сайте появились люди, которые оставляли в день десятки сигналов. Кроме того, значительная часть жалоб не находила своего подтверждения. Но так как запрос на сайте приравнивался к официальному обращению граждан, то разбираться приходилось со всеми сигналами.

С сайтом «Наш Петербург» связано много некрасивых историй. Например, один из постоянных пользователей портала регулярно жалуется на стрит-арт-портреты знаменитостей и требует их закрасить. Другой петербуржец недоволен тем, что в городе устанавливают пандусы: судя по жалобам, они мешают ему ходить по прямой траектории. Управляющие компании иногда сталкиваются с тем, что должники, у которых отключили свет или горячую воду, оставляют жалобы по десятку адресов, придумывают затопленные подвалы, неработающие домофоны и лифты. В общей массе таких сигналов относительно немного, но они есть. И с ними точно так же нужно разбираться.

И вот на сайте ужесточили правила. Теперь публиковать жалобы анонимно нельзя, нужно непременно авторизоваться через портал «Госуслуги». В комитете по информатизации и связи, который обслуживает «Наш Петербург», говорят, что личные данные пользователей они не будут передавать в профильные комитеты, а в самой системе чиновники не видят в этом ничего страшного. Как сообщил «РГ» заместитель председателя комитета Андрей Соколов , менее чем за две недели с момента вступления в силу нововведений на портале зарегистрировались свыше трех тысяч человек.

Тем, кто жалуется на затопленный подвал или мусор на газоне, достаточно будет регистрации на «Госуслугах». Но вот если сигнал касается земельного участка, здесь придется все подтверждать: делать снимок, где было бы видно, что у киоска нет QR-кода, и искать участок в геоинформационной системе.

Конкретно эти нововведения, по словам Соколова, были инициированы комитетом имущественных отношений. Ничего запредельного в них чиновник не видит. Чтобы пройти модерацию и пожаловаться на то, что ларек незаконно занимает земельный участок, пользователю достаточно прикрепить снимок лицевой стороны киоска — именно здесь обычно наклеивают QR-коды, подтверждающие, что ларек стоит законно. Соответственно, если кода на фотографии нет, то к законности киоска могут возникнуть вопросы.

В комитете отмечают: жалоб на нововведения не поступало. Правда, как выяснила «РГ», количество сообщений о незаконном размещении торговых объектов на земельных участках за две недели сократилось в десять раз. Если с 1 по 12 июля на портале опубликовано 235 сообщений о подозрительных нестационарных торговых объектах, то с 12 по 24 июля — всего 21.

Александр Виноградов , руководитель общественной организации «Потребнадзор», которая специализируется на выявлении фактов незаконной торговли, говорит, что нелегальных киосков в городе меньше за последние две недели не стало, просто граждане потеряли возможность сообщать о данной проблеме.

Виноградова смущают новые требования по фотографированию киоска. Несколько месяцев назад общественника избили во время рейда, когда он подошел к незаконным торговцам. Новые требования Смольного таковы, что теперь киоск нельзя сфотографировать незаметно и каждый, кто решится сделать снимок подозрительного ларька по всем правилам, рискует нарваться на неприятную беседу с его хозяином.

Руководитель общественного движения «Красивый Петербург» Красимир Врански прогнозирует, что число обращений на сайте «Наш Петербург» будет сокращаться по всем разделам. При этом, по словам эксперта, это ужесточение не первое со стороны Смольного. Еще несколько лет назад городские чиновники принимали обращения от граждан через электронную почту, сейчас же для официальных сигналов нужно прийти лично или отправить письмо на бумажном носителе. После этого, по оценкам эксперта, число сигналов сократилось на две трети.

— Чиновники вместо работы с людьми и устранения проблем увеличивают дистанцию и отгораживаются, — констатирует Врански.

Активисты сходятся во мнении, что общественников нововведения затронут мало: в организациях, которые постоянно занимаются проблемами ЖКХ, незаконной торговли или градозащиты, специалисты умеют пользоваться РГИС и другими специализированными сайтами, поэтому выполнить новые требования для них несложно. А вот гражданин, который хочет пресечь нарушение, теперь не сможет просто так взять и пожаловаться. У него останется два пути: или провести долгие часы за изучением технических вопросов, или же закрыть глаза на нарушение. Активисты опасаются, что сейчас именно так все и будет.

Прямая речь

— С одной стороны, интеграция портала с «Госуслугами» позволяет защитить сайт от заведомо недостоверных сообщений. Но с другой, интеграция с геоинформационной системой — это уже перебор. Любая система по приему информации от граждан должна быть удобна в первую очередь для самих пользователей и уже потом — для государственных и муниципальных служащих, которые с ней работают.