Благотворительный фонд восстановления усадьбы Храброво» приступил к реализации социально-значимого проекта в области культуры

Вниманию руководителей НКО и волонтеров: Благотворительный фонд восстановления усадьбы Храброво» приступил к реализации социально-значимого проекта в области культуры — «Волонтёры культурных проектов: Усадьба Храброво».

В рамках проекта будут проведены: пресс-конференция по вопросам туристической безопасности и грантового проекта по подготовке волонтеров культурных проектов. Для привлечения общественного внимания к теме проекта в первый месяц работы по гранту будет организован «круглый стол»: «Презентация грантового проекта и авторской методики подготовки волонтеров турбезопасности» с экспертами и представителями туристической отрасли, сотрудниками НКО в области культуры.

Инновационной частью проекта является работа по подготовке волонтеров по теме «турбезопасность», учебные занятия с группами волонтеров из числа активистов, работающих в культурных проектах на площадке «Усадьба Храброво».

Начало учебных занятий 31 июля 2018 года. Всего планируется обучить в 3-х группах по 12 человек 36 волонтеров и 25 руководителей НКО сферы культуры.

Обучение волонтеров и руководителей НКО проводится на бесплатной основе на средства Фонда Президентских грантов. Успешно обученным участникам семинара вручаются сертификаты об окончании курса туристической безопасности.

Средства гранта направлены на образовательные цели. Все другие мероприятия организованы за счет софинансирования со стороны БФ восстановления усадьбы Храброво и партнеров.

Заявку на участие в обучающих мероприятиях направлять на эл. почту: ankorus@inbox.ru.

Необходимо указать сведения: ФИО, учреждение волонтером, которого Вы являетесь, наличие волонтерской книжки, контакты: эл. почту, телефон.

Телефон для связи 8-906-717-62-39.

Историческая справка:

Совсем немного уцелело от старинной усадьбы в Храброво. Владение на протяжении всего своего существования принадлежало в основном двум семьям: кн. Оболенским — основателям имения, и Лазаревым, владевшим Храброво с конца XIX в. до Октябрьской революции.

Вот что писал об Оболенских Д. И. Шаховской: «В „Рассказах Бабушки“ Благово говорится, что дед декабристов Оболенских жил в с. Хороброве, Дмитровского уезда.

Н. П. Оболенскому в последней трети XVIII в. удалось объединить ранее раздробленное владение. Уже в 1770-х гг. в усадьбе значился деревянный дом „изрядной“ архитектуры с деревянной церковью и двумя садами — плодовым и „регулярным, с весьма нарочитым расположением отдельных куртин, крытых аллей и кронных деревьев“. В 1738 году церковь сгорела от попадания молнии. Тогда же начато строительство новой церкви. Каменный храм возведен в 1790-х годах.

В начале XIX его сын Алексей Николаевич Оболенский обновил усадьбу, отстроив дом, новую колокольню и трапезную Покровской церкви в камне. Дом был одноэтажный со сводчатым подвалом и деревянным мезонином. Главный зал имел многогранный выступ наружу, над которым была открытая терраса, превращенная затем в веранду. В этот период в усадьбе нередко гостил его племянник — декабрист Евгений Петрович Оболенский. Вероятно, его влекло сюда нечто таинственное: он верил, что в поместье есть „вход в мир иной…“.

Кирпичная церковь в стиле ампир и сад сохранились, хотя переживают не лучшие времена. С 1930-х годах Покровская церковь была закрыта и постепенно разрушалась.

До 1954 года Храброво было центром Храбровского сельсовета. В 1994—2006 годах Храброво входило в состав Подъячевского сельского округа.

Небольшой по своим размерам, кирпичный, одноэтажный, с деревянным мезонином дом утрачен на рубеже 1980—1990-х гг. Когда-то здесь был фруктовый сад, липовые и еловые аллеи, росли редкие бутылко-образные дубы. Ничего не осталось от дома, только запущенный липовый парк, и пруд, и дубы по-прежнему стоят.