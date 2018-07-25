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Обновляют крыши. Все ли работы выполняются на высоте?
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Обновляют крыши. Все ли работы выполняются на высоте? 

ИА Север-Пресс 28 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В городе Лабытнанги специальная комиссия провела промежуточный осмотр объектов, где в рамках краткосрочного плана на 2018 года ремонтируют общедомовое имущество. В состав комиссии вошли представители Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО, строительного контроля, технического заказчика и подрядной организации. Они проверили качество и соблюдение сроков выполнения работ, проходящих на высоте, — по обновлению крыш.
В этом году в городе в план включили 4 дома. По дому № 65 по улице Леонида Гиршгорна разрабатывают проектно-сметную документацию на проведение ремонта крыши в следующем году. В трех домах по улицам Школьной, Дзержинского и Восточной проводят строительно-монтажные работы. С наилучшей стороны по качеству применяемых материалов, уровню и срокам выполнения работ показала себя компания «СтройКонсалт» — подрядчик из ХМАО, работающая на объекте на Восточной. Ремонт скатной крыши на объекте идёт с опережением установленных графиков и близится к завершению. На двух других домах с плоской крышей, где работы в разгаре, трудится Ямальская управляющая компания. По словам помощника директора Фонда капремонта Елены Работневой, подрядчик планирует завершить работы в августе, согласно срокам выполнения работ по договору подряда.
Всего на Ямале в этом году работы по капитальному ремонту пройдут в 228 многоквартирных домах. Из них по 99 домам проводится разработка проектной документации, по 129 объектам проходят строительно-монтажные работы. В перечне основных видов работ — ремонт внутридомовых инженерных систем, крыш, фасадов, подвальных помещений, лифтового оборудования.
ИА Север-Пресс: последние новости
Экономически целесообразно. НОВАТЭК планирует производить в Сабетте метанол В Исландии скучают по Ямальскому и Шурышкарскому районам. Прибудут морем Сколько вырубили, столько и посадить. Закон подписал Путин
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