Обновляют крыши. Все ли работы выполняются на высоте?

городе Лабытнанги специальная комиссия провела промежуточный осмотр объектов, где в рамках краткосрочного плана на 2018 года ремонтируют общедомовое имущество. В состав комиссии вошли представители Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО , строительного контроля, технического заказчика и подрядной организации. Они проверили качество и соблюдение сроков выполнения работ, проходящих на высоте, — по обновлению крыш.

В этом году в городе в план включили 4 дома. По дому № 65 по улице Леонида Гиршгорна разрабатывают проектно-сметную документацию на проведение ремонта крыши в следующем году. В трех домах по улицам Школьной, Дзержинского и Восточной проводят строительно-монтажные работы. С наилучшей стороны по качеству применяемых материалов, уровню и срокам выполнения работ показала себя компания «СтройКонсалт» — подрядчик из ХМАО , работающая на объекте на Восточной. Ремонт скатной крыши на объекте идёт с опережением установленных графиков и близится к завершению. На двух других домах с плоской крышей, где работы в разгаре, трудится Ямальская управляющая компания. По словам помощника директора Фонда капремонта Елены Работневой, подрядчик планирует завершить работы в августе, согласно срокам выполнения работ по договору подряда.

Всего на Ямале в этом году работы по капитальному ремонту пройдут в 228 многоквартирных домах. Из них по 99 домам проводится разработка проектной документации, по 129 объектам проходят строительно-монтажные работы. В перечне основных видов работ — ремонт внутридомовых инженерных систем, крыш, фасадов, подвальных помещений, лифтового оборудования.