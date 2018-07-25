«Плеер.ру» возобновил работу

Интернет-магазин «Плеер.ру» заработал снова. Перебои в обслуживании клиентов продлились около двух дней.

«Магазин не работал по техническим причинам. Сейчас работает в обычном режиме», — цитирует РИА представителя организации.

По другим данным, приостановка работы ритейлера была связана с налоговой проверкой. по её итогу, как ранее писал News.ru, выяснилось, что магазин нарушил закон об онлайн-кассах, который был принят в июле 2016 года.

«Плеер.ру» не применял онлайн-ККТ, не фиксировал полученную выручку в налоговой отчётности и, соответственно, не платил с неё налогов. При обыске в офисе компании были найдены документы, подтверждающие факты налоговых нарушений.