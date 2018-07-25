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«Плеер.ру» возобновил работу
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«Плеер.ру» возобновил работу 

News.ru 29 минут назад
Интернет-магазин «Плеер.ру» заработал снова. Перебои в обслуживании клиентов продлились около двух дней.
«Магазин не работал по техническим причинам. Сейчас работает в обычном режиме», — цитирует РИА представителя организации.
По другим данным, приостановка работы ритейлера была связана с налоговой проверкой. по её итогу, как ранее писал News.ru, выяснилось, что магазин нарушил закон об онлайн-кассах, который был принят в июле 2016 года.
«Плеер.ру» не применял онлайн-ККТ, не фиксировал полученную выручку в налоговой отчётности и, соответственно, не платил с неё налогов. При обыске в офисе компании были найдены документы, подтверждающие факты налоговых нарушений.
«Плеер.ру» — один из крупнейших в России интернет-магазинов электроники.
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