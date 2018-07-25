Ещё
Суд оставил в силе заочный арест дизайнера, работавшего в доме Чемезовых
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд оставил в силе заочный арест дизайнера, работавшего в доме Чемезовых 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение о заочном аресте дизайнера и архитектора Мананы Эрнандес-Геташвили, которой грозит до 10 лет по обвинению в крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Апелляционная инстанция оставила без изменения решение Таганского суда Москвы, выдавшего санкцию на заочный арест", — сказали в пресс-службе. Срок действия меры пресечения установлен на два месяца с момента ее экстрадиции либо с момента задержания в России. Обвиняемая объявлена в международный розыск.
Как ранее сообщила газета «Коммерсант», основанием для возбуждения дела стало заявление Екатерины Игнатовой, супруги главы "Ростеха" Сергея Чемезова. В ходе расследования было установлено, что она заключила с Эрнандес-Геташвили договор на отделку семейного особняка.
Сообщалось, что на закупку материалов и проведение работ ей якобы было выделено девять миллионов евро. Однако, по данным газеты, в течение года к работам архитектор так и не приступила, ссылалась при этом на многочисленные огрехи строителей, из-за которых отделочные работы были якобы невозможны и бессмысленны.
Издание отмечает, что допросить архитектора следствию не удалось. Эрнандес-Геташвили имеет двойное гражданство — российское и португальское.
В декабре 2017 года ее задержали в Испании. Правоохранители взяли с нее обязательство о явке в полицию и отпустили до решения вопроса об экстрадиции. По данным издания, соответствующий запрос в Испанию Генпрокуратура отправила, но решение до сих пор не принято.
Кроме того, как отмечала газета, Эрнандес-Геташвили инкриминируют еще один эпизод мошенничества. Потерпевшим по нему признана компания «Интер-галс», которую журналисты связывают с именем генерального директора группы ОНЭКСИМ Дмитрия Разумова.
Отмечалось, что именно для него был построен особняк, который за три миллиона долларов взялась отделать компания Эрнандес-Геташвили. Свои обязательства она, по версии следствия, также не выполнила, а деньги не вернула.
Эрнандес-Геташвили — известный дизайнер и архитектор, была признана лучшим архитектором Европы 2014-2015 годов, выиграв три номинации на престижном международном конкурсе в Лондоне.
Последние новости
Набравший 400 баллов по ЕГЭ, получил еще 100 на экзамене в МГУ "Бессмертный русский": американцев поразило видео с трюком сталевара В Индонезии родился ребенок с двумя лицами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма574
Россия пригрозила Грузии силой87
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку367
Заявление Лолиты грозит международным скандалом269
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом31
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение