Суд оставил в силе заочный арест дизайнера, работавшего в доме Чемезовых

МОСКВА , 25 июл — РИА Новости Мосгорсуд признал законным решение о заочном аресте дизайнера и архитектора Мананы Эрнандес-Геташвили, которой грозит до 10 лет по обвинению в крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Апелляционная инстанция оставила без изменения решение Таганского суда Москвы, выдавшего санкцию на заочный арест", — сказали в пресс-службе. Срок действия меры пресечения установлен на два месяца с момента ее экстрадиции либо с момента задержания в России . Обвиняемая объявлена в международный розыск.

Как ранее сообщила газета «Коммерсант», основанием для возбуждения дела стало заявление Екатерины Игнатовой , супруги главы "Ростеха" Сергея Чемезова . В ходе расследования было установлено, что она заключила с Эрнандес-Геташвили договор на отделку семейного особняка.

Сообщалось, что на закупку материалов и проведение работ ей якобы было выделено девять миллионов евро. Однако, по данным газеты, в течение года к работам архитектор так и не приступила, ссылалась при этом на многочисленные огрехи строителей, из-за которых отделочные работы были якобы невозможны и бессмысленны.

Издание отмечает, что допросить архитектора следствию не удалось. Эрнандес-Геташвили имеет двойное гражданство — российское и португальское.

В декабре 2017 года ее задержали в Испании . Правоохранители взяли с нее обязательство о явке в полицию и отпустили до решения вопроса об экстрадиции. По данным издания, соответствующий запрос в Испанию Генпрокуратура отправила, но решение до сих пор не принято.

Кроме того, как отмечала газета, Эрнандес-Геташвили инкриминируют еще один эпизод мошенничества. Потерпевшим по нему признана компания «Интер-галс», которую журналисты связывают с именем генерального директора группы ОНЭКСИМ Дмитрия Разумова

Отмечалось, что именно для него был построен особняк, который за три миллиона долларов взялась отделать компания Эрнандес-Геташвили. Свои обязательства она, по версии следствия, также не выполнила, а деньги не вернула.

Эрнандес-Геташвили — известный дизайнер и архитектор, была признана лучшим архитектором Европы 2014-2015 годов, выиграв три номинации на престижном международном конкурсе в Лондоне.