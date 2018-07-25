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Россиян обяжут платить за защиту жилья от террористов
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Россиян обяжут платить за защиту жилья от террористов 

dom.lenta.ru 28 минут назад
Фото: dom.lenta.ru
В России разрабатывается закон, который обяжет жителей многоквартирных домов оплачивать проведения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности зданий. Проект закона размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Документ за подписью председателя правительства России Дмитрия Медведева предусматривает, в частности, разделение многоквартирных домов на несколько категорий по степени угрозы в случае террористической атаки. Категории присваиваются домам на основе данных о численности жильцов, количестве жилых и нежилых помещений, парковочных мест и рыночной стоимости квадратного метра жилья в населенном пункте, где расположен дом.
В число обязательных для всех многоквартирных домов, безотносительно присвоенной категории, документ включает, в частности, ограничение доступов в подвалы, на крыши и чердаки, подземные гаражи и парковки, а также обеспечение взаимодействия с силовыми структурами РФ по вопросам антитеррористической безопасности, «информирование жителей многоквартирного дома о способах защиты и порядке действий при угрозе совершения террористического акта или при его совершении» и «осуществления контроля за соблюдением лицами, находящимися на территории многоквартирного дома, мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности многоквартирного дома».
В материалах проекта отмечается, что порядок финансирования проведения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности многоквартирного дома утверждается собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании собственников. Документ также предусматривает проведение в каждом многоквартирном доме «мероприятий, касающихся установки дополнительного оборудования и иных средств защиты».
Ранее в июле 2018-го городские власти анонсировали еще один резонансный проект, касающийся регулирования отношений в жилищной сфере. Инициатива касается выявления случаев нелегальной аренды с помощью анализа больших данных (big data). «Механизм оттестирован, мы понимаем, как это работает. В определенный момент времени мы используем эти данные», — заявил руководитель столичного департамента информационных технологий Артем Ермолаев.
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