Покраска авто металликом своими руками: пошаговая инструкция, технология, секреты, полировка после покраски, видео

Технология покраски автомобиля металликом известна еще с 60-х годов. Сейчас она массово используется как для полного изменения цвета автомобиля, так и для прокраски отдельных деталей. Подробнее о процессе такой покраски расскажем в статье.

Особенности покраски металликомФакторы, влияющие на оттенок металликПокраска автомобиля металликомНеобходимые материалы Поэтапность работыНанесение базового слояМойка автомобиляШлифование старого покрытияГрунтование Нанесение краскиПокрытие лаком и полировка$ ('.index-post.contents').toggleClass ('hide-text', localStorage.getItem ('hide-contents') === '1')

Особенности покраски металликом

Краска металлик — однокомпонентный состав, не требующий отвердителя. Её особенность — наличие металлических частиц: цвет проявляет себя в зависимости от глубины их залегания.

Самостоятельная покраска — сложный процесс, требующий аккуратности и соблюдения технологии, поскольку даже незначительные отклонения от неё сразу бросаются в глаза. Распространённая проблема — это яблочность: круглые пятна, которые могут проявиться даже после проведения всех этапов покраски.

Причины возникновения:

Неправильно разведена краска. Использование растворителя или отвердителя другой марки, отличной от производителя краски, — в результате отслаиваются цветные пигменты. Если разбавитель слабый, то снижается уровень вязкости и теряется однородность красящегося пигмента; или же компоненты не успели смешаться между собой. Неправильно подобранное сопло не распыляет краску по поверхности, а направляет её струёй с брызгами. Слишком толстый слой покрытия. Чрезмерно сильный напор струи при финишном покрытии.

Для устранения этого дефекта проводят мокрое и сухое шлифование, а после — косметическую покраску.

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Факторы, влияющие на оттенок металлик

Основные факторы, которые влияют на оттенок металлик, — скорость испарения растворителя и то, насколько глубоко залегают металлические частицы. Равномерное их расположение зависит от того, насколько сухой или мокрый слой растворителя.

В первом варианте растворитель быстро высохнет, и металлические частицы не успеют занять необходимое им положение, краска станет светлее, без ожидаемой насыщенности. При мокром слое частицы залягут слишком глубоко, и цвет потемнеет.

Цвет реагирует на следующие факторы:

Если уровень давления распыления из окрасочного факела выше, чем указано производителем, то меньшее количество попадает на саму поверхность. При низкой вязкости слой тоньше, и металлические частицы не успевают пройти на необходимую им глубину. Чем выше температура в помещении, тем быстрее высыхает краска. При быстрых проходах меньше растворителя попадает на поверхность. Быстрый растворитель отличается высокой скоростью испарения.

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Более детально действие этих факторов описано в таблице:

Фактор влияния

Вид изменения

Осветление

Затемнение

Доза и давление

Меньшая доза, высокое давление

Повышенное

Растворитель и вязкость

Быстрый растворитель и увеличенная вязкость

Повышенное

Процесс напыления

Сухой

Повышенное

Мокрый

Повышенное Дистанция при напылении

Маленькое расстояние

Повышенное

Большое расстояние

Повышенное

Температура

Низкая

Повышенное Расстояние от пистолета до окрашенной поверхности

Маленькое расстояние

Повышенное Быстрый растворитель

Высокая скорость испарения

Повышенное

Покраска автомобиля металликом

Прежде чем приступать к покраске, рекомендуется проверить все процессы на старой детали. Зная технологию и попробовав все её этапы, проще будет приступать к работе.

Популярный способ нанесения — это напыление, во время которого незащищённые участки укрывают скотчем и бумагой. Краску наносят тремя слоями.

Часто покраска выполняется техникой, которую называют переходом. Он уместен, когда повреждения незначительные и нужно закрасить только определённую часть кузова.

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Технология выполнения представлена двумя вариантами:

Нанесите краску напылом и лакируйте всю деталь. После нанесения краски напылом лакируйте с переходом.

Этапы подготовки деталей:

Отремонтируйте повреждённый участок детали, не задев целые части. Целые части матируйте серым скотч-брайтом и матовой пастой. Обдуйте и обезжирьте деталь. Нанесите на неё тонкий слой биндера — «фундамента» для краски, который способствует её ровному и гладкому слою.

Техника нанесения краски:

Закрасьте пятно, не выходя за его пределы. Нанесите краску на пятно шире его границ, стараясь сгладить переход. Этот этап выполняют в 3–4 подхода. Ожидайте, пока краска высохнет. Лакируйте деталь. Проще это делать целиком, но если повреждение незначительное, то лакировку выполните переходом.

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Техника нанесения лака:

Смешайте лак с активатором и нанесите смесь на пятно. Дайте слою просохнуть. Нанесите смесь повторно, расширяя границы пятна. Последний слой — тонкий. Разбавьте активированный лак с растворителем в пропорции 1:1, нанесите его ещё шире, чем в предыдущий раз. Полировку можно заменить растворителем, но только если этот процесс выполняет человек с опытом.

Важно! Чтобы границы между каждым слоем не были заметны, используйте растворитель и постепенно увеличивайте площадь последующего слоя.

Необходимые материалы

Перед началом работы проконтролируйте, чтобы под рукой были нужные материалы:

антисиликон — обезжиривает поверхность;салфетки для обезжиривания поверхности — завершают действие антисиликона;малярный скотч и плёнка — уберегают незащищённые детали;скотч-брайт — создаёт матовость и плавный переход цвета;растворитель — применяют при необходимости что-то протереть;автомобильная шпаклёвка — убирает небольшие царапины. Используют на финальном этапе покраски;проявочный порошок или аэрозоль — позволяет выявить дефекты после шлифовки. Если такие были определены, то поверхность шлифуют повторно;антистатические, или липкие салфетки — убирают пыль и статическое напряжение; кислотный или фосфатный грунт — двухкомпонентный грунт для голого металла;двухкомпонентный акриловый грунт — выравнивает поверхность;грунт по пластику — используют для покраски пластиковых материалов;краска металлик;автомобильный лак — покрывает краску защитным слоем;полировочные пасты — придают поверхности блеск.

Понадобится также специальное оборудование:

щётки — ручные и те, которые устанавливают на шлифмашину и дрель. Устраняют пыль, остатки краски;виниловые насадки — используют для тщательной очистки;абразивная бумага — устраняет царапины и дефекты.

Поэтапность работы

Процесс покраски автомобиля металликом выглядит следующим образом:

Мойка машины автошампунем. Устранение смазки и участков с коррозией. Обезжиривание поверхности. Создание антикоррозийного покрытия, первое и второе грунтования. Нанесение краски на поверхность. Покрытие лаком.

Нанесение базового слоя

Покраска металликом состоит из трёх слоев. Для первого слоя краску разводят растворителем в пропорции 2:1 — делают сознательно сухим для профилактики возникновения неприятного эффекта под названием «рыбий глаз». 10–15 минут ожидают, дабы он просох.

Этап необходим для ликвидирования видимых признаков проведенных ремонтных работ. Если во время процесса возник дефект, дайте краске полчаса, чтобы высохнуть. Аккуратно отшлифуйте участок шлифовальной бумагой с водой, очистите и обезжирьте.

Важно! Чтобы не ошибиться в пропорциях, используйте мерные ёмкости.

Мойка автомобиля

Помойте автомобиль с помощью шланга с большим напором воды. Губку и ведро лучше оставить в стороне, поскольку губка разносит по поверхности остатки песка и частички пыли. Позаботьтесь, чтобы окружающая обстановка также была в чистоте.

Шлифование старого покрытия

Шлифование — длительный процесс, который занимает половину времени работы. Оно может быть сухим и мокрым. Сухое значительно экономит время и материалы: этот способ менее вреден для здоровья. Необходим для устранения остатков краски и ржавчины, придания покрытию матовости. Снимается лёгкими круговыми движениями.

Грунтование

Грунтование создаёт дополнительную защиту и сцепляет краску. Устраняет небольшие вмятины и полоски после шлифования.

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Выполнение:

Сначала тщательно перемешайте грунт. Разведите его растворителем и отвердителем. Смесь отфильтруйте фильтром или марлей. Нанесите пару слоев. Между каждым слоем оставляйте время для их просушки.

Цвет не должен просвечиваться. Универсальный вариант — оттенки серого.

Нанесение краски

После базового слоя наносят два последующих. Разведите краску с растворителем в пропорции 1:1. Второй слой наносите густо. Ожидайте, пока он просохнет, и аналогично накладывайте третий слой.

Покрытие лаком и полировка

Разбавьте лак отвердителем и растворителем. Количество растворителя для первого слоя определятся величиной, которая в два раза меньше той, которую указал на банке лака производитель. Такой слой ляжет «крупой» — так и нужно. Ожидайте, пока он полностью просохнет.

Для второго слоя используйте 10–15% растворителя и нанесите его толстым слоем.

Сразу после покраски не проводите полировку — ожидайте не менее месяца. Этого времени достаточно, чтобы лак осел. Работа выполняется в беспыльном помещении без попадания прямых солнечных лучей, которые вредят полироли. На полировочную машину нанесите абразивную пасту и полируйте поверхность, пока не появится глянцевый блеск.

Автомобиль цвета «металлик» неоспоримо выглядит эффектно. Самостоятельная покраска — процесс хлопотный и длительный, однако при точном соблюдении рекомендаций итоговый результат вас порадует!