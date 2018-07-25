Эксперимент продолжается. Рядом с урнами появятся консультанты

Казанские власти не собираются отказываться от еще не начавшегося «мусорного» эксперимента. Они придумали, как заставить людей сортировать отходы. Рядом с контейнерами будут стоять волонтеры. Они расскажут, что и куда можно выбрасывать.

Мэрия надеется, что к проекту присоединятся все неравнодушные жители и экоактивисты. Желающие стать волонтерами и постоять возле мусорных площадок должны позвонить по телефонам 590-04-26 или 524-75-33. Прием заявок идет до субботы, 28 июля, сообщает пресс-служба мэрии.

Авиастроительный район Казани перейдет на раздельный сбор 1 августа, но контейнеры с наклейками уже стоят. Люди не смотрят на них и валят в баки все подряд. Кажется, эксперимент провалился, но надежда на светлое будущее есть.

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